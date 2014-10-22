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В Кирове состоялось первое заседание общественного детского совета

Сегодня, 15:11 | Просмотров: 79 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове состоялось первое заседание общественного детского совета. Юные активисты познакомились с детским омбудсменом и рассказали о том, какие вопросы волнуют их больше всего.

Детский общественный совет, организованный при уполномоченном по правам ребенка действует уже третий год. Первое заседание открыл лично детский омбудсмен Кировской области Владимир Шабардин.

В Кирове состоялось первое заседание общественного детского советаВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я рад приветствовать, как это сказать, чтобы не обидеть старичков. Ну, ребят, которые у нас уже были в детском общественном совете. Я очень рад вас видеть, что вы приняли для себя решение продолжить работу. Значит, что-то в этом есть, для чего-то это надо. И очень рад приветствовать ребят, которые у нас пришли вновь».

Вновь прибывших кандидатов в члены совета собралось много. Среди них есть и самовыдвиженцы и дети, которых в совет направили учебные заведения и общественные организации. Сегодня их задача состояла в том, чтобы рассказать о себе и о своей работе.

- Меня зовут Николаюк Лиза. Учусь в 9ом классе в средней общеобразовательной школе пгт Оричи, Состою в медиастудии, кино, занимаюсь конным спортом. Меня зовут Симонова Эльвира, я учусь в 51ой школе, в 9ом классе, я представляю детско-юношескую газету «Мы вместе».

Особых критериев для отбора в совет, по словам детского омбудсмена нет. Однако, для того, чтобы стать его участником обладать определенными личными качествами все-таки необходимо.

ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это ребята, которые с активной жизненной позицией. Которым есть что сказать и друг другу и наша задача все-таки донести мнение детей до взрослых».

И мнения у детей есть. В первую очередь это проблемы и трудности, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни. В прошлом году советом была разработана безопасная карта города для детей, на которой были отмечены заброшенные здания, скопления бродячих собак и небезопасные пешеходные переходы. Часто в совете поднимаются и вопросы развития спорта.

В Кирове состоялось первое заседание общественного детского советаТИМОФЕЙ ГЛУШКОВ, УЧЕНИК ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
«Я состою в футбольной команде. И наша главная проблема это найти коробку, где можно поиграть. И хотелось бы либо число этих коробок увеличить, либо же разрешить на них доступ, как-то сделать легче, чтоб на них было попасть».

В скором времени состав детского совета будет окончательно утвержден и дети вместе с омбудсменом примутся за решение самых актуальных проблем.


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