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В Кирове состоялось первое заседание общественного детского совета. Юные активисты познакомились с детским омбудсменом и рассказали о том, какие вопросы волнуют их больше всего.Детский общественный совет, организованный при уполномоченном по правам ребенка действует уже третий год. Первое заседание открыл лично детский омбудсмен Кировской области Владимир Шабардин.Вновь прибывших кандидатов в члены совета собралось много. Среди них есть и самовыдвиженцы и дети, которых в совет направили учебные заведения и общественные организации. Сегодня их задача состояла в том, чтобы рассказать о себе и о своей работе.Особых критериев для отбора в совет, по словам детского омбудсмена нет. Однако, для того, чтобы стать его участником обладать определенными личными качествами все-таки необходимо.И мнения у детей есть. В первую очередь это проблемы и трудности, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни. В прошлом году советом была разработана безопасная карта города для детей, на которой были отмечены заброшенные здания, скопления бродячих собак и небезопасные пешеходные переходы. Часто в совете поднимаются и вопросы развития спорта.В скором времени состав детского совета будет окончательно утвержден и дети вместе с омбудсменом примутся за решение самых актуальных проблем.