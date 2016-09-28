Центральная площадь поселка Опарино преобразилась, благодаря ППМИ
Сегодня, 15:17 | Просмотров: 97 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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ВИКТОР СОКОЛОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«Прежде чем фасад сделать, необходимо было провести дополнительные работы. То есть это еще порядка пятисот тысяч. То есть общая стоимость сложилась в 3 млн. рублей. Значит, вклад населения в размере был 150 рублей. Общая, значит, вклад населения, спонсоров и бюджета составило порядка, значит, 900 тысяч рублей».
Однако, капитального ремонта здания не проводилось с момента его постройки — больше 30 лет. В следующем году Администрация района планирует участвовать еще в нескольких конкурсах, чтобы привести в порядок фундамент, стены, помещения и актовый зал.
ОЛЬГА ЧЕСНОКОВА, ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ П. ОПАРИНО:
«В доме культуры на сегодня занимается 23 клубных формирования. Из них это 10 взрослых коллективов, и более 13 коллективов — это детские коллективы. Хоровые коллективы, танцевальные коллективы».
Район участвует в ППМИ с 2012 года и на его территории уже реализовано около 2х десятков инициатив. Участвуют почти все поселения района.
АНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«В этом году у нас из 6ти заявленных инициатив, все 6 прошли конкурс. То есть впервые, можно так сказать, сто процентное попадание. По стоимости проектов, начиная с 2012 года, на территории района примерно сумма будет порядка 20ти миллионов».
Одним из шести проектов в этом году стала и центральная площадь перед ДК, где проводится большинство общественных мероприятий.
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