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Центральная площадь поселка Опарино преобразилась, благодаря ППМИ

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 97 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Центральная площадь поселка Опарино преобразилась благодаря программам поддержки местных инициатив. Районный Дом культуры и площадь перед ним были отремонтированы за 2 года.
 
 
Оценить работу, проделанную в рамках двух проектов ППМИ можно по этим фотографиям. Теперь только они напоминают о том, как районный Дом Культуры выглядел до реставрации. Работа проходила в 2 этапа. Год назад отремонтировали фасад и заменили все окна в здании на пластиковые. При этом затраты жителей, участвовавших в проекте, составили всего 150 рублей.

Центральная площадь поселка Опарино преобразилась, благодаря ППМИВИКТОР СОКОЛОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«Прежде чем фасад сделать, необходимо было провести дополнительные работы. То есть это еще порядка пятисот тысяч. То есть общая стоимость сложилась в 3 млн. рублей. Значит, вклад населения в размере был 150 рублей. Общая, значит, вклад населения, спонсоров и бюджета составило порядка, значит, 900 тысяч рублей».

Однако, капитального ремонта здания не проводилось с момента его постройки — больше 30 лет. В следующем году Администрация района планирует участвовать еще в нескольких конкурсах, чтобы привести в порядок фундамент, стены, помещения и актовый зал.

Центральная площадь поселка Опарино преобразилась, благодаря ППМИОЛЬГА ЧЕСНОКОВА, ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ П. ОПАРИНО:
«В доме культуры на сегодня занимается 23 клубных формирования. Из них это 10 взрослых коллективов, и более 13 коллективов — это детские коллективы. Хоровые коллективы, танцевальные коллективы».

Район участвует в ППМИ с 2012 года и на его территории уже реализовано около 2х десятков инициатив. Участвуют почти все поселения района.

Центральная площадь поселка Опарино преобразилась, благодаря ППМИАНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«В этом году у нас из 6ти заявленных инициатив, все 6 прошли конкурс. То есть впервые, можно так сказать, сто процентное попадание. По стоимости проектов, начиная с 2012 года, на территории района примерно сумма будет порядка 20ти миллионов».

Одним из шести проектов в этом году стала и центральная площадь перед ДК, где проводится большинство общественных мероприятий.


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