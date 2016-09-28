Центральная площадь поселка Опарино преобразилась, благодаря ППМИ

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Центральная площадь поселка Опарино преобразилась благодаря программам поддержки местных инициатив. Районный Дом культуры и площадь перед ним были отремонтированы за 2 года.Оценить работу, проделанную в рамках двух проектов ППМИ можно по этим фотографиям. Теперь только они напоминают о том, как районный Дом Культуры выглядел до реставрации. Работа проходила в 2 этапа. Год назад отремонтировали фасад и заменили все окна в здании на пластиковые. При этом затраты жителей, участвовавших в проекте, составили всего 150 рублей.Однако, капитального ремонта здания не проводилось с момента его постройки — больше 30 лет. В следующем году Администрация района планирует участвовать еще в нескольких конкурсах, чтобы привести в порядок фундамент, стены, помещения и актовый зал.Район участвует в ППМИ с 2012 года и на его территории уже реализовано около 2х десятков инициатив. Участвуют почти все поселения района.Одним из шести проектов в этом году стала и центральная площадь перед ДК, где проводится большинство общественных мероприятий.