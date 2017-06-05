В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

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Сегодня синоптики предупредили о возможных неблагоприятных условиях погоды в среду, 8 ноября.

Ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду, мокрый снег и гололедица.

Cообщить о поваленных деревьях и других последствиях сильного ветра можно в Единую диспетчерскую службу Кирова по тел. 48-00-00.