В Кирове пройдет «горячая линия» по вопросам защиты прав детей
Сегодня, 09:46 | Просмотров: 145 | Версия для печати
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- Консультации по вопросам обеспечения защиты прав детей пройдут в рамках месячника правовых знаний, - уточняют в городском управлении опеки и попечительства администрации города Кирова.
На вопросы граждан ответит начальник отдела по защите прав детей Надежда Николаевна Шешукова и секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Жанна Валерьевна Зорина.
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