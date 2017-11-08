В Кирове пройдет «горячая линия» по вопросам защиты прав детей

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Задать вопросы можно будет 9 ноября с 9.00 до 11.00 по телефону: 54-53-87.- Консультации по вопросам обеспечения защиты прав детей пройдут в рамках месячника правовых знаний, - уточняют в городском управлении опеки и попечительства администрации города Кирова.На вопросы граждан ответит начальник отдела по защите прав детей Надежда Николаевна Шешукова и секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Жанна Валерьевна Зорина.