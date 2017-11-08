Пункт обогрева для бездомных на улице Сплавной
Сегодня, 10:01 | Просмотров: 112 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Плохое здоровье, а еще холод и голод. Поэтому и руки трясутся. Трудно держать кружку с чаем. Эту ночь Владимир Волынский провел на теплотрассе. Бездомный не привык жаловаться на жизнь. Говорит, что сегодня не замерз.
ВЛАДИМИР ВОЛЫНСКИЙ, БЕЗДОМНЫЙ:
- Где вы сегодня ночевали?
- На улице ночевал.
- Холодно.
- Да, нет. Тепло. На трубах.
Владимир кривит душой, говорят сотрудники пункта обогрева для бездомных. Сюда он пришел ранним утром, попросил разрешения посидеть у батареи. Бездомного пустили, напоили чаем и дали с собой упаковку с макаронами.
- А где будете жить?
- Пока на улице.
Крыша над головой у Владимира появится в лучшем случае через месяц. Специалисты помогли бездомному дельным советом. Куда обратиться, какие справки собрать. Что нужно сделать, чтобы ни остаться за бортом жизни.
ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР КОГКУСО «КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»:
«Все, кто к нам обращается в пункт обогрева, в первую очередь получают консультацию, мы пытаемся разъяснить человеку, как можно поступить в его трудной жизненной ситуации, как эту ситуацию разрешить, какие социальные услуги он может получить у нас».
Сегодня в пунктах обогрева нуждаются десятки людей. В Кирове, мест, где можно погреться - четыре. Здесь можно получить и медицинскую помощь. Многим посетителям требуется срочная помощь медиков.
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