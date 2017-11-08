Пункт обогрева для бездомных на улице Сплавной

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Куда идти, когда никто не ждет. В Кирове на улице Сплавной начал работать пункт обогрева для бездомных. Здесь не только можно согреться, но и получить медицинскую и юридическую помощь.Плохое здоровье, а еще холод и голод. Поэтому и руки трясутся. Трудно держать кружку с чаем. Эту ночь Владимир Волынский провел на теплотрассе. Бездомный не привык жаловаться на жизнь. Говорит, что сегодня не замерз.Владимир кривит душой, говорят сотрудники пункта обогрева для бездомных. Сюда он пришел ранним утром, попросил разрешения посидеть у батареи. Бездомного пустили, напоили чаем и дали с собой упаковку с макаронами.Крыша над головой у Владимира появится в лучшем случае через месяц. Специалисты помогли бездомному дельным советом. Куда обратиться, какие справки собрать. Что нужно сделать, чтобы ни остаться за бортом жизни.Сегодня в пунктах обогрева нуждаются десятки людей. В Кирове, мест, где можно погреться - четыре. Здесь можно получить и медицинскую помощь. Многим посетителям требуется срочная помощь медиков.