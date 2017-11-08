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Юные инспекторы дорожного движения вернулись с победой из Москвы

Сегодня, 11:46 | Просмотров: 127 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Из Москвы с победой вернулись юные инспекторы дорожного движения. Во всероссийском конкурсе "Безопасная дорога - детям" школьники заняли первое место.

Сами не нарушают и напоминают другим. Залог безопасности - соблюдение правил дорожного движения. Среди участников из 59 регионов страны наши ребята - лучшие. Классный руководитель помог юным инспекторам освоить жизненно необходимые знания. Сейчас Аня рассказывает, как вести себя на перекрёстке.

Юные инспекторы дорожного движения вернулись с победой из МосквыАННА МИКРЮКОВА, УЧЕНИЦА 3-А КЛАССА ШКОЛЫ №11:
«На перекрёстке надо переходить по пешеходным переходам или по линии тротуара».
 
 
Грамоты школьникам вручили в Москве. Победа в номинации "Работа со средствами массовой информации" - результат двух лет труда. Школьники представили акции, сюжеты и аудио-ролики со своим участием. Ребята активно помогают Госавтоинспекции. Например, раздают листовки. Совместные усилия детей и взрослых помогут спасти чьи-то жизни.

- Используйте светоотражающие значки.

Инспекторы из 11 школы о безопасности на дорогах знают многое. Но защита детей - в первую очередь в руках родителей.

Юные инспекторы дорожного движения вернулись с победой из МосквыАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Госавтоинспекция обращается, в первую очередь, к родителям и напоминает: перед тем как отпустить ребёнка в школу или на занятия напомните о безопасном маршруте. То есть, каким образом и где стоит переходить ребёнку, а также не стоит забывать, что даже на пешеходном переходе нужно удостовериться в безопасности своего перехода».

АНЯ МИКРЮКОВА, УЧЕНИЦА 3-А КЛАССА ШКОЛЫ №11:
«На свете будет лучше, если никто не будет, не соблюдать правила дорожного движения».
 
 
 
Правила существуют, чтобы их соблюдать. Класс юных инспекторов доказывает это на деле.


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