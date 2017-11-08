Юные инспекторы дорожного движения вернулись с победой из Москвы

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«На перекрёстке надо переходить по пешеходным переходам или по линии тротуара».

АНЯ МИКРЮКОВА, УЧЕНИЦА 3-А КЛАССА ШКОЛЫ №11:

«На свете будет лучше, если никто не будет, не соблюдать правила дорожного движения».

Из Москвы с победой вернулись юные инспекторы дорожного движения. Во всероссийском конкурсе "Безопасная дорога - детям" школьники заняли первое место.Сами не нарушают и напоминают другим. Залог безопасности - соблюдение правил дорожного движения. Среди участников из 59 регионов страны наши ребята - лучшие. Классный руководитель помог юным инспекторам освоить жизненно необходимые знания. Сейчас Аня рассказывает, как вести себя на перекрёстке.Грамоты школьникам вручили в Москве. Победа в номинации "Работа со средствами массовой информации" - результат двух лет труда. Школьники представили акции, сюжеты и аудио-ролики со своим участием. Ребята активно помогают Госавтоинспекции. Например, раздают листовки. Совместные усилия детей и взрослых помогут спасти чьи-то жизни.Инспекторы из 11 школы о безопасности на дорогах знают многое. Но защита детей - в первую очередь в руках родителей.Правила существуют, чтобы их соблюдать. Класс юных инспекторов доказывает это на деле.