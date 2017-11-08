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«Она никак не могла сама по себе отпечататься, фанера толстая, и еще 2 см между стенкой и фанерой расстояние, тем более, она висела прямо, а лик немного правее, чудо, что еще можно сказать».

«У меня сколько уже здесь людей было, не успеешь набирать, человек 15 ходят нормально, потом их освобождают, снова надо набирать заново, тяжело очень, вот только стал коллектив собираться и сразу покрылись маслицем иконы - Матроны, Богородицы, Серафима Саровского, это знак такой. Чтоб люди подумали, может, и нам надо усерднее молиться, сердце будет не как камень, а помягче, размягчиться».

«Даже просто прийти, поговорить, человек почувствует, что его кто-то выслушал, кто-то понял, наша работа и заключается в том, чтобы помогать осужденным выйти из какой-то трудной жизненной ситуации, побеседовать, провести с ними коррекционные занятия, тренинги».

В колонии номер 3 в поселке Рудничном произошло чудо. На стене храма проступил лик святителя Николая.Летом осужденные, которые посещают церковь, решили сделать ремонт помещения. Поставили леса, сняли со стен иконы. И были поражены. На том месте, где находился образ Николая Чудотворца, проступил лик святого.Примечательно, что произошло это в первый день Великорецкого крестного хода в честь явления иконы святителя Николая. И это не единственное чудо в колонии.Помогает размягчать сердца и возвращать осужденных к нормальной жизни и психологическая служба колонии. Кирилл Дресвянников в этом году закончил Вологодский институт права и экономики ФСИН России. В Верхнекамский район приехал по распределению вместе с женой. Служит чуть больше двух месяцев, но уже уверен, что профессию выбрал правильно.И уже сейчас пообщаться с новым психологом выразили желание осужденные, которые раньше вообще не хотели идти на контакт.