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Новости / Общество

В колонии номер 3 в поселке Рудничном произошло чудо

Сегодня, 17:48 | Просмотров: 19 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В колонии номер 3 в поселке Рудничном произошло чудо. На стене храма проступил лик святителя Николая.

Летом осужденные, которые посещают церковь, решили сделать ремонт помещения. Поставили леса, сняли со стен иконы. И были поражены. На том месте, где находился образ Николая Чудотворца, проступил лик святого.

В колонии номер 3 в поселке Рудничном произошло чудоИВАН АТЛАШКИН, СТАРОСТА ХРАМА ФКУ ИК-3:
«Она никак не могла сама по себе отпечататься, фанера толстая, и еще 2 см между стенкой и фанерой расстояние, тем более, она висела прямо, а лик немного правее, чудо, что еще можно сказать».
 
 
Примечательно, что произошло это в первый день Великорецкого крестного хода в честь явления иконы святителя Николая. И это не единственное чудо в колонии.

В колонии номер 3 в поселке Рудничном произошло чудоПРОТОИЕРЕЙ ЛЕОНИД САФРОНОВ, НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ:
«У меня сколько уже здесь людей было, не успеешь набирать, человек 15 ходят нормально, потом их освобождают, снова надо набирать заново, тяжело очень, вот только стал коллектив собираться и сразу покрылись маслицем иконы - Матроны, Богородицы, Серафима Саровского, это знак такой. Чтоб люди подумали, может, и нам надо усерднее молиться, сердце будет не как камень, а помягче, размягчиться».
 
 
Помогает размягчать сердца и возвращать осужденных к нормальной жизни и психологическая служба колонии. Кирилл Дресвянников в этом году закончил Вологодский институт права и экономики ФСИН России. В Верхнекамский район приехал по распределению вместе с женой. Служит чуть больше двух месяцев, но уже уверен, что профессию выбрал правильно.

В колонии номер 3 в поселке Рудничном произошло чудоКИРИЛЛ ДРЕСВЯННИКОВ, ПСИХОЛОГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФКУ ИК-3:
«Даже просто прийти, поговорить, человек почувствует, что его кто-то выслушал, кто-то понял, наша работа и заключается в том, чтобы помогать осужденным выйти из какой-то трудной жизненной ситуации, побеседовать, провести с ними коррекционные занятия, тренинги».
 
 
И уже сейчас пообщаться с новым психологом выразили желание осужденные, которые раньше вообще не хотели идти на контакт.


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