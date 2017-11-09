В Кировской области объявлен конкурс на должность министра образования.

Поделиться новостью:

В Кировской области проводится квалификационного отбора на госдолжность министра образования.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 7 лет, стаж руководящей работы не менее 5 лет, опыт работы в сфере образования или управления образовательными организациями.

Также обязательно знание федерального и областного законодательства в образовании.

Кроме того кандидаты напишут эссе о перспективах развития системы образования Кировской области». Последний день приёма документов - 22 ноября 2017 года. Имя победителя объявят в декабре.

В настоящее время министерство образования в статусе и.о. возглавляет Михаил Исупов.