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Новости / Общество

В Кировской области объявлен конкурс на должность министра образования.

Сегодня, 08:02 | Просмотров: 312 | Версия для печати
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В Кировской области проводится квалификационного отбора на госдолжность министра образования.
 
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 7 лет, стаж руководящей работы не менее 5 лет, опыт работы в сфере образования или управления образовательными организациями.
 
Также обязательно знание федерального и областного законодательства в образовании.
 
Кроме того кандидаты напишут эссе о перспективах развития системы образования Кировской области». Последний день приёма документов - 22 ноября 2017 года. Имя победителя объявят в декабре.
 
В настоящее время министерство образования в статусе и.о. возглавляет Михаил Исупов.


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