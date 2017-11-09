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Новости / Общество

В Кирове отметили День памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 75 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове отметили День памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По традиции их родные и близкие собрались в областном управлении МВД.
 
 
- Прошу всех встать. Вечная память героям.
 
 
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников не случайно отмечается в канун Дня полиции. Героев, которые отдали свои жизни, защищая закон и порядок, чествуют в первую очередь.

В Кирове отметили День памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностейКОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы помним Прилукова А.В., Коленогорского Ю.А., Слободчикова С.Н....».

И этих имен еще много. Сегодня в Кировской области 52 семьи, которые потеряли любимого мужа, отца, сына. В семье Лидии Глотовой горе случилось в 95-м - в Грозном погиб ее сын Алексей, которому было всего 22 года.

В Кирове отметили День памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностейЛИДИЯ ГЛОТОВА, МАМА АЛЕКСЕЯ ГЛОТОВА:
«Очень хороший был парень. Вот уже 22 года прошло. Очень жаль, что погибают ребята. Сейчас такая неспокойная обстановка в мире. Хочется, чтобы люди жили ради жизни на земле, и не приходилось матерям горько плакать».
 
 
В памятный день, в областном УМВД, родственников погибших сотрудников поддержали не только словом.

КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Только за прошлый год была оказана материальная помощь в размере 368 т. р. Оказывается медицинская помощь, выделяем путевки».
 
 
Помощь вдовам и матерям оказывается на протяжении всего года. Так, на новогоднюю елку, которая состоится в декабре, детей погибших полицейских пригласят в первую очередь.


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