В Кирове отметили День памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей
Сегодня, 10:16 | Просмотров: 75 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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- Прошу всех встать. Вечная память героям.
КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы помним Прилукова А.В., Коленогорского Ю.А., Слободчикова С.Н....».
И этих имен еще много. Сегодня в Кировской области 52 семьи, которые потеряли любимого мужа, отца, сына. В семье Лидии Глотовой горе случилось в 95-м - в Грозном погиб ее сын Алексей, которому было всего 22 года.
ЛИДИЯ ГЛОТОВА, МАМА АЛЕКСЕЯ ГЛОТОВА:
«Очень хороший был парень. Вот уже 22 года прошло. Очень жаль, что погибают ребята. Сейчас такая неспокойная обстановка в мире. Хочется, чтобы люди жили ради жизни на земле, и не приходилось матерям горько плакать».
КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Только за прошлый год была оказана материальная помощь в размере 368 т. р. Оказывается медицинская помощь, выделяем путевки».
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