Водружение купола и креста на Храме рождества Пресвятой Богородицы в Чистых прудах

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«Еще один храм становится украшением нашей земли нашего города. Но хочется, чтобы он не только украшал нас, а мы становились лучше, краше».

«Сегодня мы служим в помещении притворах храма. Уже места не хватает. На службы собирается около ста человек. Люди все подходят и подходят. Очень много семей, очень много детей».

Жители микрорайона "Чистые пруды" отныне могут полюбоваться золотым куполом. Сегодня его установили на вновь возводимый храм.Так близко купол уже не увидеть. Еще немного и он взмоет в ввысь, но сначала молебен и благословение.Митрополит Марк освятил купол и крест, которые будут возвышаться над входом в храм. Затем владыка обратился к жителям микрорайона "Чистые пруды".Храм рождества Богородицы в Чистых прудах был заложен в 2014м году. С этого времени здесь начались богослужения. Сначала молебны служили в простой палатке, затем священники перебрались в недостроенные помещения.Водружение купола и креста - это знак всем жителям Чистых прудов, что скоро храм будет достроен.