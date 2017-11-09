Водружение купола и креста на Храме рождества Пресвятой Богородицы в Чистых прудах
Сегодня, 10:19 | Просмотров: 67 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Так близко купол уже не увидеть. Еще немного и он взмоет в ввысь, но сначала молебен и благословение.
Митрополит Марк освятил купол и крест, которые будут возвышаться над входом в храм. Затем владыка обратился к жителям микрорайона "Чистые пруды".
МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Еще один храм становится украшением нашей земли нашего города. Но хочется, чтобы он не только украшал нас, а мы становились лучше, краше».
СВЯЩЕННИК ВИТАЛИЙ ЛАПШИН, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ:
«Сегодня мы служим в помещении притворах храма. Уже места не хватает. На службы собирается около ста человек. Люди все подходят и подходят. Очень много семей, очень много детей».
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