Открытие нового отделения гемодиализа, посещение станции юных техников и встречи с активом района. Губернатор Игорь Васильев побывал с рабочим визитом в Омутнинском районе.
Создание государственной службы гемодиализа - важный шаг в наведении порядка в областном здравоохранении. В открывшемся отделении гемодиализа в Омутнинске установлены два аппарата «искусственная почка» и система водоподготовки. В настоящее время заместительную почечную терапию здесь планируют получать восемь жителей Омутнинского и Афанасьевского районов.
ВАДИМ РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА":
«Сейчас у нас пока на два поста? Мы будем работать на два поста по потребности. Мы можем "крутить" 8 пациентов, потребность на сегодня шесть. Можно 12 "крутить в три смены"».
Глава региона Игорь Васильев отметил важность начала работы отделения гемодиализа в Омутнинске, как для жителей района, так и всего региона в целом.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы открыли в Кирове, в Омутнинске, в Вятских Полянах, в Советске. На очереди Кирово-Чепецк и это будет завершающая точка в этой программе, мы всю область накрываем».
В рамках рабочей поездки Игорь Васильев посетил городскую поликлинику и встретился с её трудовым коллективом. Поликлиника оказывает медицинскую помощь как детскому, так и взрослому населению. Для создания комфортных условий здесь провели ремонтные работы, часть помещений перепланирована, что позволило усовершенствовать логистику пациентов.
- Очереди короче стали? Да, короче. Теперь понятнее стало, талончик, номер, куда идти.
Благодаря проведённым преобразованиям решается и кадровая проблема. В настоящее время городская поликлиника полностью укомплектована участковыми педиатрами. Совсем недавно штат врачей в ЦРБ пополнился на восемь новых докторов.
МАРИЯ МОШКИНА, ВРАЧ-ПЕДИАТР:
«Я закончила Кировский медуниверситет через этапы аккредитации. Т.е. раньше была интернатура, теперь выходим готовыми специалистами, выходим на места. Сюда я попала т.к. у меня был договор».
Игорь Васильев заехал и во двор, который был благоустроен в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Здесь заасфальтировано почти 400 квадратных метров, сделаны тротуары, водоотведение, установлены бордюрные камни. Также в Омутнинске состоялось открытие «Станция юных техников», средства на капитальный ремонт выделил Омутнинский металлургический завод. Благодаря заводу были закуплены новое оборудование, инвентарь и мебель. В завершение деловой поездки Игорь Васильев провёл встречу с активом Омутнинского района. На встрече были подведены предварительные итоги работы по развитию муниципального образования в 2017 году, намечены и скорректированы планы на следующий год.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое главное, что мы начинаем координировать наши планы с муниципалитетом, с градообразующим предприятием, начинаем координировать бюджет и программы с тем, чтобы у нас появлялся центр роста налогового потенциала, производственного потенциала».
Также обсуждались вопросы дорожного строительства, проекта по созданию комфортной городской среды и другие текущие вопросы жизнедеятельности города.
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