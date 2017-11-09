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«Сейчас у нас пока на два поста? Мы будем работать на два поста по потребности. Мы можем "крутить" 8 пациентов, потребность на сегодня шесть. Можно 12 "крутить в три смены"».

«Мы открыли в Кирове, в Омутнинске, в Вятских Полянах, в Советске. На очереди Кирово-Чепецк и это будет завершающая точка в этой программе, мы всю область накрываем».

- Очереди короче стали? Да, короче. Теперь понятнее стало, талончик, номер, куда идти.

«Я закончила Кировский медуниверситет через этапы аккредитации. Т.е. раньше была интернатура, теперь выходим готовыми специалистами, выходим на места. Сюда я попала т.к. у меня был договор».

«Самое главное, что мы начинаем координировать наши планы с муниципалитетом, с градообразующим предприятием, начинаем координировать бюджет и программы с тем, чтобы у нас появлялся центр роста налогового потенциала, производственного потенциала».

Открытие нового отделения гемодиализа, посещение станции юных техников и встречи с активом района. Губернатор Игорь Васильев побывал с рабочим визитом в Омутнинском районе.Создание государственной службы гемодиализа - важный шаг в наведении порядка в областном здравоохранении. В открывшемся отделении гемодиализа в Омутнинске установлены два аппарата «искусственная почка» и система водоподготовки. В настоящее время заместительную почечную терапию здесь планируют получать восемь жителей Омутнинского и Афанасьевского районов.Глава региона Игорь Васильев отметил важность начала работы отделения гемодиализа в Омутнинске, как для жителей района, так и всего региона в целом.В рамках рабочей поездки Игорь Васильев посетил городскую поликлинику и встретился с её трудовым коллективом. Поликлиника оказывает медицинскую помощь как детскому, так и взрослому населению. Для создания комфортных условий здесь провели ремонтные работы, часть помещений перепланирована, что позволило усовершенствовать логистику пациентов.Благодаря проведённым преобразованиям решается и кадровая проблема. В настоящее время городская поликлиника полностью укомплектована участковыми педиатрами. Совсем недавно штат врачей в ЦРБ пополнился на восемь новых докторов.Игорь Васильев заехал и во двор, который был благоустроен в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Здесь заасфальтировано почти 400 квадратных метров, сделаны тротуары, водоотведение, установлены бордюрные камни. Также в Омутнинске состоялось открытие «Станция юных техников», средства на капитальный ремонт выделил Омутнинский металлургический завод. Благодаря заводу были закуплены новое оборудование, инвентарь и мебель. В завершение деловой поездки Игорь Васильев провёл встречу с активом Омутнинского района. На встрече были подведены предварительные итоги работы по развитию муниципального образования в 2017 году, намечены и скорректированы планы на следующий год.Также обсуждались вопросы дорожного строительства, проекта по созданию комфортной городской среды и другие текущие вопросы жизнедеятельности города.