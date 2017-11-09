ГТРК "Вятка" стала финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".

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Объявление финалистов ТЭФИ-Регион тематического направления «Просветительское и развлекательное телевещание» состоялось сегодня, 9 ноября, в Архангельске.

В номинации "Телевизионный документальный фильм" в тройку лучших вошел фильм "Черта" (автор Б. Свистунов, реж. Т. Халезова). Эта документальная картина посвящена истории драматического театра Вятлага НКВД.

Также в тройке финалистов в этой номинации фильмы "Счастливый случай" (ГТРК Самара) и "Мы это видели" (Телерадиокомпания "Истра").

Финал конкурса состоится с 1 по 4 декабря в Тюмени.