ГТРК "Вятка" стала финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".
Вчера, 22:00 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Объявление финалистов ТЭФИ-Регион тематического направления «Просветительское и развлекательное телевещание» состоялось сегодня, 9 ноября, в Архангельске.
В номинации "Телевизионный документальный фильм" в тройку лучших вошел фильм "Черта" (автор Б. Свистунов, реж. Т. Халезова). Эта документальная картина посвящена истории драматического театра Вятлага НКВД.
Также в тройке финалистов в этой номинации фильмы "Счастливый случай" (ГТРК Самара) и "Мы это видели" (Телерадиокомпания "Истра").
Финал конкурса состоится с 1 по 4 декабря в Тюмени.
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