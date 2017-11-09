ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

10 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.2527
EURO: 68.7865
Погода в городе Кирове:
утром:  -1...+1°C
днём:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

ГТРК "Вятка" стала финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".

Вчера, 22:00 | Просмотров: 114 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Объявление финалистов ТЭФИ-Регион тематического направления «Просветительское и развлекательное телевещание» состоялось сегодня, 9 ноября, в Архангельске.
 
 
 
 
В номинации "Телевизионный документальный фильм" в тройку лучших вошел фильм "Черта" (автор Б. Свистунов, реж. Т. Халезова). Эта документальная картина посвящена истории драматического театра Вятлага НКВД.
 
Также в тройке финалистов в этой номинации фильмы "Счастливый случай" (ГТРК Самара) и "Мы это видели" (Телерадиокомпания "Истра").
 
Финал конкурса состоится с 1 по 4 декабря в Тюмени.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

ГТРК "Вятка" стала финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".

22:00 09.11.2017


ГТРК "Вятка" стала финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".

В Даровском районе "черного лесоруба" приговорили к 3 годам условно и амнистировали.

19:06 09.11.2017


В Даровском районе "черного лесоруба" приговорили к 3 годам условно и амнистировали.

В Шабалинском районе полицейские по горячим следам поймали квартирного вора.

19:00 09.11.2017


В Шабалинском районе полицейские по горячим следам поймали квартирного вора.

В СУ СКР по Кирвоской области опровергли информацию о маньяке, жертвами которого якобы стали несколько жительниц Кирова.

18:54 09.11.2017


В СУ СКР по Кирвоской области опровергли информацию о маньяке, жертвами которого якобы стали несколько жительниц Кирова.

Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

13:18 09.11.2017


Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

В Шабалинском районе сгорело 4 тонны гриба чага.

8:11 09.11.2017


В Шабалинском районе сгорело 4 тонны гриба чага.

В Кировской области объявлен конкурс на должность министра образования.

8:02 09.11.2017


В Кировской области объявлен конкурс на должность министра образования.

Все новости

Вести. Кировская область

"Горячая история" на сцене театра кукол

17:46 09.11.2017


"Горячая история" на сцене театра кукол

Игорь Васильев побывал с рабочим визитом в Омутнинском районе

17:43 09.11.2017


Игорь Васильев побывал с рабочим визитом в Омутнинском районе

В Кирове состоится финал Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир"

15:25 09.11.2017


В Кирове состоится финал Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир"

«Горбатый тротуар» на улице Воровского

10:24 09.11.2017


«Горбатый тротуар» на улице Воровского

Водружение купола и креста на Храме рождества Пресвятой Богородицы в Чистых прудах

10:19 09.11.2017


Водружение купола и креста на Храме рождества Пресвятой Богородицы в Чистых прудах

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Премьера фильма режиссера ГТРК Вятка Татьяны Халезовой и автора Бориса Свистунова - "Черта"

31.10.2014


Премьера фильма режиссера ГТРК Вятка Татьяны Халезовой и автора Бориса Свистунова - "Черта"

Документальный фильм ГТРК "Вятка" "Черта" завоевал спецприз в конкурсе "На страже порядка"

05.06.2015


Документальный фильм ГТРК "Вятка" "Черта" завоевал спецприз в конкурсе "На страже порядка"

Журналисты ГТРК «ВЯТКА» - ПОБЕДИТЕЛИ конкурса журналистских работ «СТРАНА МОЯ – ВЯТКА»

25.11.2013


Журналисты ГТРК «ВЯТКА» - ПОБЕДИТЕЛИ конкурса журналистских работ «СТРАНА МОЯ – ВЯТКА»

"Провинциальная столица Романтики" и "Гришка Рейхстаг"

16.10.2016


"Провинциальная столица Романтики" и "Гришка Рейхстаг"

Новый успех ГТРК «ВЯТКА»

25.06.2009


Новый успех ГТРК «ВЯТКА»

На фестивале СМИ "На семи холмах" огласили итоги профессиональных конкурсов.

12.12.2014


На фестивале СМИ "На семи холмах" огласили итоги профессиональных конкурсов.

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх