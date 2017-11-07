Ситуация с отоплением в поселке Рудничном

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«Основная проблема, то, что запас топлива всего на 36 часов. Это котельная принадлежит областному правительству, и они отвечают за нее. Если год назад запас топлива был на 9-10 дне, сейчас опять работаем с колес».

«Мы считаем, что на сегодняшний день городское поселение и котельная не готовы к отопительному сезону. Главная проблема - запасы топлива, изоляция, техническая неисправность одного из котлов».

В поселке Рудничном Верхнекамского района введён режим повышенной готовности. В местной котельной ограничены запасы топлива. В поселке побывал Главный федеральный инспектор по Кировской области.Сейчас местную котельную топят древесной щепой - это оптимальное топливо в условиях ноябрьской погоды. Правда прогорает щепа быстро и вот такой большой кучи хватает лишь на полутора суток.Проблемы у котельной не только со щепой, но и с основным зимним топливом - торфом. Им должны топить, когда наступят морозы. Торф в Рудничный возят из Светлополянска, там его и добывают. Казалось бы, топливо местное, все рядом, но договор на поставку пока не подписан.Котельная принадлежит областному предприятию "Облкоммунсервис". По словам его руководителя проблемы начались из-за долгов. Население Рудничного, бюджетные организации и юридические лица задолжали за отопление 37 миллионов рублей. В минусе оказалась и котельная. Миллионные задолженности перед поставщиками не позволили заключить новые контракты на поставку. В связи с критической ситуацией "Облкоммунсервису" помогли из областной казны.Договор на новые поставки должен быть подписан 20 ноября - но даже он не гарантирует решение проблемы. Котельная хоть и новая, но один из трех котлов периодически выходит из строя, резерва пока нет. Кроме того, теплосети давно изношены и требуют дополнительной изоляции. Но все эти проблемы жители Рудничного пока не замечают - первая декада ноября выдалась аномально теплой.