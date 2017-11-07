Ситуация с отоплением в поселке Рудничном
Сегодня, 10:06 | Просмотров: 123 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Жители Рудничного на протяжении нескольких лет мерзнут в своих квартирах. В этом году ситуация вновь тревожная - отопительный сезон давно начался, но поселок отапливается практически "с колёс"».
Сейчас местную котельную топят древесной щепой - это оптимальное топливо в условиях ноябрьской погоды. Правда прогорает щепа быстро и вот такой большой кучи хватает лишь на полутора суток.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основная проблема, то, что запас топлива всего на 36 часов. Это котельная принадлежит областному правительству, и они отвечают за нее. Если год назад запас топлива был на 9-10 дне, сейчас опять работаем с колес».
АЛЕКСАНДР КОПОСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА:
«Мы считаем, что на сегодняшний день городское поселение и котельная не готовы к отопительному сезону. Главная проблема - запасы топлива, изоляция, техническая неисправность одного из котлов».
ВЯЧЕСЛАВ ЛЫСКОВ, ДИРЕКТОР КОГУП "ОБЛКОММУНСЕРВИС":
- С оказанием помощи правительством ситуация по долгам изменилась, мы рассчитались с поставщиками, в основном проблема снята.
- Какая сумма была субсидирована?
- 37 млн. рублей.
Договор на новые поставки должен быть подписан 20 ноября - но даже он не гарантирует решение проблемы. Котельная хоть и новая, но один из трех котлов периодически выходит из строя, резерва пока нет. Кроме того, теплосети давно изношены и требуют дополнительной изоляции. Но все эти проблемы жители Рудничного пока не замечают - первая декада ноября выдалась аномально теплой.
- Пока все хорошо, перерыв объявлялся, но мы его не почувствовали, все спокойно.
- Греют хорошо, горячие батареи, не жалуемся.
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