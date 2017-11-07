ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

10 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.2808
EURO: 68.9791
Погода в городе Кирове:
вечером:  -2...0°C
ночью:  -1...+1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Ситуация с отоплением в поселке Рудничном

Сегодня, 10:06 | Просмотров: 123 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
В поселке Рудничном Верхнекамского района введён режим повышенной готовности. В местной котельной ограничены запасы топлива. В поселке побывал Главный федеральный инспектор по Кировской области.

Ситуация с отоплением в поселке РудничномЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Жители Рудничного на протяжении нескольких лет мерзнут в своих квартирах. В этом году ситуация вновь тревожная - отопительный сезон давно начался, но поселок отапливается практически "с колёс"».

Сейчас местную котельную топят древесной щепой - это оптимальное топливо в условиях ноябрьской погоды. Правда прогорает щепа быстро и вот такой большой кучи хватает лишь на полутора суток.

Ситуация с отоплением в поселке РудничномВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основная проблема, то, что запас топлива всего на 36 часов. Это котельная принадлежит областному правительству, и они отвечают за нее. Если год назад запас топлива был на 9-10 дне, сейчас опять работаем с колес».
 
 
Проблемы у котельной не только со щепой, но и с основным зимним топливом - торфом. Им должны топить, когда наступят морозы. Торф в Рудничный возят из Светлополянска, там его и добывают. Казалось бы, топливо местное, все рядом, но договор на поставку пока не подписан.

Ситуация с отоплением в поселке РудничномАЛЕКСАНДР КОПОСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА:
«Мы считаем, что на сегодняшний день городское поселение и котельная не готовы к отопительному сезону. Главная проблема - запасы топлива, изоляция, техническая неисправность одного из котлов».
 
 
Котельная принадлежит областному предприятию "Облкоммунсервис". По словам его руководителя проблемы начались из-за долгов. Население Рудничного, бюджетные организации и юридические лица задолжали за отопление 37 миллионов рублей. В минусе оказалась и котельная. Миллионные задолженности перед поставщиками не позволили заключить новые контракты на поставку. В связи с критической ситуацией "Облкоммунсервису" помогли из областной казны.

Ситуация с отоплением в поселке РудничномВЯЧЕСЛАВ ЛЫСКОВ, ДИРЕКТОР КОГУП "ОБЛКОММУНСЕРВИС":
- С оказанием помощи правительством ситуация по долгам изменилась, мы рассчитались с поставщиками, в основном проблема снята.
- Какая сумма была субсидирована?
- 37 млн. рублей.

Договор на новые поставки должен быть подписан 20 ноября - но даже он не гарантирует решение проблемы. Котельная хоть и новая, но один из трех котлов периодически выходит из строя, резерва пока нет. Кроме того, теплосети давно изношены и требуют дополнительной изоляции. Но все эти проблемы жители Рудничного пока не замечают - первая декада ноября выдалась аномально теплой.

- Пока все хорошо, перерыв объявлялся, но мы его не почувствовали, все спокойно.
- Греют хорошо, горячие батареи, не жалуемся.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На улице Дзержинского неустановленный автомобиль сбил 43-летнюю женщину.

15:28 10.11.2017


На улице Дзержинского неустановленный автомобиль сбил 43-летнюю женщину.

В Кирове ищут очевидцев происшествия на улице Проезжей.

15:22 10.11.2017


В Кирове ищут очевидцев происшествия на улице Проезжей.

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

14:03 10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

На отремонтированной месяц назад улице Милицейской появились новые ямы.

13:46 10.11.2017


На отремонтированной месяц назад улице Милицейской появились новые ямы.

ГТРК "Вятка" стала финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".

22:00 09.11.2017


ГТРК "Вятка" стала финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".

В Даровском районе "черного лесоруба" приговорили к 3 годам условно и амнистировали.

19:06 09.11.2017


В Даровском районе "черного лесоруба" приговорили к 3 годам условно и амнистировали.

В Шабалинском районе полицейские по горячим следам поймали квартирного вора.

19:00 09.11.2017


В Шабалинском районе полицейские по горячим следам поймали квартирного вора.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове стартовал Кубок города по плаванию

14:58 10.11.2017


В Кирове стартовал Кубок города по плаванию

Подведены итоги всероссийского конкурса "Народный участковый"

14:50 10.11.2017


Подведены итоги всероссийского конкурса "Народный участковый"

В Кирове состоялась ежегодная конференция ОНФ

12:24 10.11.2017


В Кирове состоялась ежегодная конференция ОНФ

Совещание руководителей региона с главами районов

12:19 10.11.2017


Совещание руководителей региона с главами районов

Губернатор Игорь Васильев посетил налоговую инспекцию

10:14 10.11.2017


Губернатор Игорь Васильев посетил налоговую инспекцию

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Рудничном ввели режим повышенной готовности и-за ограниченных запасов топлива

07.11.2017


В Рудничном ввели режим повышенной готовности и-за ограниченных запасов топлива

ГФИ в Рудничном

25.01.2017


ГФИ в Рудничном

Жители поселка Рудничный замерзают

18.01.2016


Жители поселка Рудничный замерзают

Отопительный сезон

26.08.2016


Отопительный сезон

Ситуация с отоплением в Рудничном нормализовалась

03.02.2016


Ситуация с отоплением в Рудничном нормализовалась

Чрезвычайная ситуация в Мурыгино

21.12.2009


Чрезвычайная ситуация в Мурыгино

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх