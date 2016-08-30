Губернатор Игорь Васильев посетил налоговую инспекцию
Сегодня, 10:14 | Просмотров: 203 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Система электронной очереди. Здесь много гос. услуг. Их 15. Ходовая госуслуга - это имущественные налоги.
Сроки поджимают, а налоги заплатили далеко не все. Что бы подробно ознакомится с работой налоговиков, в здание кировской ФНС приехал губернатор. Игорь Васильев осмотрел операционный зал и пообщался посетителями. Главе региона рассказали, какие технологии внедрены для удобства жителей. Не редко, чтобы получить услуги, достаточно иметь под рукой компьютер.
- Мы разъясняем. В здании находится дежурный инспектор. Консультант в обязательном порядке.
- Не все же профессионалы, не все обязаны дружить с компьютером.
Многие услуги можно получить, не выходя из дома. В том числе и оплатить имущественные налоги. Сотрудники ФНС напомнили, крайний срок расчета с государством - первое декабря. Отметим, что имущественные налоги очень важны для региона, они наполняют местный бюджет.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На эти налоги формируется, в том числе дорожный фонд, строятся дороги. На эти налоги ремонтируются больницы, школы, поликлиники, создается социальная инфраструктура, в которой мы все живем. Наша задача сделать так, что бы их распределение, трата и бюджетные расходования этих средств были понятны, прозрачны и вели к абсолютному улучшению жизни на территории города Кирова и Кировской области».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Можете записаться на прием в налоговую службу по интернету заранее на определенное время. Можете прийти сюда, и мы видим, что тут комфортная доброжелательная атмосфера».
ВАСИЛИЙ СМЕТАНИН, ВРИО ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Налоговые вычеты предоставляются гражданам по одному из объектов каждого вида. Соответственно, если у гражданина несколько квартир, несколько дачных участков, несколько гаражей, он сам выбирает по какому объекту ему заявить налоговый вычет».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я призываю, в том числе и вас, если вы уже получили налоговые уведомления, а вы наверняка его получили, в срок до первого декабря налоги уплатить».
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