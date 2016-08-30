ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

10 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.2808
EURO: 68.9791
Погода в городе Кирове:
вечером:  -2...0°C
ночью:  -1...+1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Губернатор Игорь Васильев посетил налоговую инспекцию

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 203 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировчане должны понимать, на что тратятся их налоги. И для этого органы власти должны обеспечить прозрачность бюджетного процесса. Губернатор Игорь Васильев сегодня посетил налоговую инспекцию, чтобы поддержать общероссийскую кампанию по уплате имущественных налогов. Она продлится до 1 декабря.

- Система электронной очереди. Здесь много гос. услуг. Их 15. Ходовая госуслуга - это имущественные налоги.

Сроки поджимают, а налоги заплатили далеко не все. Что бы подробно ознакомится с работой налоговиков, в здание кировской ФНС приехал губернатор. Игорь Васильев осмотрел операционный зал и пообщался посетителями. Главе региона рассказали, какие технологии внедрены для удобства жителей. Не редко, чтобы получить услуги, достаточно иметь под рукой компьютер.

- Мы разъясняем. В здании находится дежурный инспектор. Консультант в обязательном порядке.
- Не все же профессионалы, не все обязаны дружить с компьютером.

Многие услуги можно получить, не выходя из дома. В том числе и оплатить имущественные налоги. Сотрудники ФНС напомнили, крайний срок расчета с государством - первое декабря. Отметим, что имущественные налоги очень важны для региона, они наполняют местный бюджет.

Губернатор Игорь Васильев посетил налоговую инспекциюИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На эти налоги формируется, в том числе дорожный фонд, строятся дороги. На эти налоги ремонтируются больницы, школы, поликлиники, создается социальная инфраструктура, в которой мы все живем. Наша задача сделать так, что бы их распределение, трата и бюджетные расходования этих средств были понятны, прозрачны и вели к абсолютному улучшению жизни на территории города Кирова и Кировской области».
 
 
Игорь Васильев отметил, что в этом году налоговики провели значительную работу, направили всем налогоплательщикам сводные уведомления. Глава региона отметил, визит в налоговую службу не оставит у кировчан плохих воспоминаний. По его словам, Здесь всегда помогут заполнить документы и ответят на интересующие вопросы.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Можете записаться на прием в налоговую службу по интернету заранее на определенное время. Можете прийти сюда, и мы видим, что тут комфортная доброжелательная атмосфера».
 
 
Губернатор заметил, что в зале работает достаточное количество окон. Это позволяет сократить очереди. Жители области ежегодно платят имущественных налогов на сумму более полутора миллиардов рублей. Отметим, часть суммы остается у граждан в виде налогового вычета.

Губернатор Игорь Васильев посетил налоговую инспекциюВАСИЛИЙ СМЕТАНИН, ВРИО ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Налоговые вычеты предоставляются гражданам по одному из объектов каждого вида. Соответственно, если у гражданина несколько квартир, несколько дачных участков, несколько гаражей, он сам выбирает по какому объекту ему заявить налоговый вычет».
 
 
Заплатить имущественные налоги жителям области необходимо до первого декабря. Как рассказали представители ФНС, с государством по этому вопросу рассчитались менее трети жителей. Бюджет получил менее полумиллиарда рублей.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я призываю, в том числе и вас, если вы уже получили налоговые уведомления, а вы наверняка его получили, в срок до первого декабря налоги уплатить».
 
 
Затягивать с оплатой не стоит, говорят налоговики. Они приглашают кировчан на дни открытых дверей. Они пройдут десятого и одиннадцатого ноября во всех инспекциях.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На улице Дзержинского неустановленный автомобиль сбил 43-летнюю женщину.

15:28 10.11.2017


На улице Дзержинского неустановленный автомобиль сбил 43-летнюю женщину.

В Кирове ищут очевидцев происшествия на улице Проезжей.

15:22 10.11.2017


В Кирове ищут очевидцев происшествия на улице Проезжей.

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

14:03 10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

На отремонтированной месяц назад улице Милицейской появились новые ямы.

13:46 10.11.2017


На отремонтированной месяц назад улице Милицейской появились новые ямы.

ГТРК "Вятка" стала финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".

22:00 09.11.2017


ГТРК "Вятка" стала финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".

В Даровском районе "черного лесоруба" приговорили к 3 годам условно и амнистировали.

19:06 09.11.2017


В Даровском районе "черного лесоруба" приговорили к 3 годам условно и амнистировали.

В Шабалинском районе полицейские по горячим следам поймали квартирного вора.

19:00 09.11.2017


В Шабалинском районе полицейские по горячим следам поймали квартирного вора.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове стартовал Кубок города по плаванию

14:58 10.11.2017


В Кирове стартовал Кубок города по плаванию

Подведены итоги всероссийского конкурса "Народный участковый"

14:50 10.11.2017


Подведены итоги всероссийского конкурса "Народный участковый"

В Кирове состоялась ежегодная конференция ОНФ

12:24 10.11.2017


В Кирове состоялась ежегодная конференция ОНФ

Совещание руководителей региона с главами районов

12:19 10.11.2017


Совещание руководителей региона с главами районов

Губернатор Игорь Васильев посетил налоговую инспекцию

10:14 10.11.2017


Губернатор Игорь Васильев посетил налоговую инспекцию

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Имущественные налоги надо уплатить до 1 декабря

30.08.2016


Имущественные налоги надо уплатить до 1 декабря

Игорь Васильев провел прием граждан в Зуевском районе.

20.08.2016


Игорь Васильев провел прием граждан в Зуевском районе.

В налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей

17.11.2016


В налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей

Никита Белых заплатил налоги через Интернет.

27.10.2014


Никита Белых заплатил налоги через Интернет.

Игорь Васильев ждет вопросы от жителей Зуевского района.

18.08.2016


Игорь Васильев ждет вопросы от жителей Зуевского района.

Игорь Васильев на производственном холдинге "Здрава"

27.10.2016


Игорь Васильев на производственном холдинге "Здрава"

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх