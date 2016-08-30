Губернатор Игорь Васильев посетил налоговую инспекцию

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«На эти налоги формируется, в том числе дорожный фонд, строятся дороги. На эти налоги ремонтируются больницы, школы, поликлиники, создается социальная инфраструктура, в которой мы все живем. Наша задача сделать так, что бы их распределение, трата и бюджетные расходования этих средств были понятны, прозрачны и вели к абсолютному улучшению жизни на территории города Кирова и Кировской области».

«Можете записаться на прием в налоговую службу по интернету заранее на определенное время. Можете прийти сюда, и мы видим, что тут комфортная доброжелательная атмосфера».

«Налоговые вычеты предоставляются гражданам по одному из объектов каждого вида. Соответственно, если у гражданина несколько квартир, несколько дачных участков, несколько гаражей, он сам выбирает по какому объекту ему заявить налоговый вычет».

«Я призываю, в том числе и вас, если вы уже получили налоговые уведомления, а вы наверняка его получили, в срок до первого декабря налоги уплатить».

Кировчане должны понимать, на что тратятся их налоги. И для этого органы власти должны обеспечить прозрачность бюджетного процесса. Губернатор Игорь Васильев сегодня посетил налоговую инспекцию, чтобы поддержать общероссийскую кампанию по уплате имущественных налогов. Она продлится до 1 декабря.Сроки поджимают, а налоги заплатили далеко не все. Что бы подробно ознакомится с работой налоговиков, в здание кировской ФНС приехал губернатор. Игорь Васильев осмотрел операционный зал и пообщался посетителями. Главе региона рассказали, какие технологии внедрены для удобства жителей. Не редко, чтобы получить услуги, достаточно иметь под рукой компьютер.Многие услуги можно получить, не выходя из дома. В том числе и оплатить имущественные налоги. Сотрудники ФНС напомнили, крайний срок расчета с государством - первое декабря. Отметим, что имущественные налоги очень важны для региона, они наполняют местный бюджет.Игорь Васильев отметил, что в этом году налоговики провели значительную работу, направили всем налогоплательщикам сводные уведомления. Глава региона отметил, визит в налоговую службу не оставит у кировчан плохих воспоминаний. По его словам, Здесь всегда помогут заполнить документы и ответят на интересующие вопросы.Губернатор заметил, что в зале работает достаточное количество окон. Это позволяет сократить очереди. Жители области ежегодно платят имущественных налогов на сумму более полутора миллиардов рублей. Отметим, часть суммы остается у граждан в виде налогового вычета.Заплатить имущественные налоги жителям области необходимо до первого декабря. Как рассказали представители ФНС, с государством по этому вопросу рассчитались менее трети жителей. Бюджет получил менее полумиллиарда рублей.Затягивать с оплатой не стоит, говорят налоговики. Они приглашают кировчан на дни открытых дверей. Они пройдут десятого и одиннадцатого ноября во всех инспекциях.