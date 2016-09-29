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В областном правительстве состоялось совещание руководителей региона с главами районов. Обсуждались самые актуальные вопросы — начало отопительного сезона и итоги работы агропромкомплекса региона.Первым вопросом в повестке дня значились итоги работы агропромышленного комплекса. Министр сельского хозяйства и продовольствия области — Алексей Котлячков, выступил с докладом, в котором обратил внимание на то, что деятельность сельхозпредприятий должна быть на особом контроле у глав районов. Результаты сева озимых культур показывают, что производительность компаний не связана с географическим расположением региона. В этом году план перевыполнили 11 муниципалитетов.За летний сезон агропромышленным комплексом области было заготовлено 658 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Погодные условия, сложившиеся в этом году отразились на качестве заготовленных семян и корма. Ситуация с федеральными компенсациями пострадавшим от непогоды регионам пока находится на стадии решения.Тем временем хорошие показатели отмечены министерством в сфере животноводства. Производство молока увеличилось на 5%, и на 6% - мяса. На заседании обсуждались и задачи связанные с началом отопительного сезона. К настоящему моменту паспорта готовности получены не всеми теплоснабжающими станциями в разных районах. Глава региона подчеркнул, что ответственность за предоставление тепла лежит и на главах районов.По данным министерства строительства и ЖКХ отдельными видами топлива регион успел запастись почти в полном объеме от необходимой нормы.Кроме того, на заседании обсуждалась и ситуация с налогами за коммунальные услуги и имущество, деятельность управляющих компаний и другие направления, на которые руководству районов стоит обратить особое внимание.