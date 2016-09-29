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Совещание руководителей региона с главами районов

Сегодня, 12:19 | Просмотров: 139 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В областном правительстве состоялось совещание руководителей региона с главами районов. Обсуждались самые актуальные вопросы — начало отопительного сезона и итоги работы агропромкомплекса региона.

Первым вопросом в повестке дня значились итоги работы агропромышленного комплекса. Министр сельского хозяйства и продовольствия области — Алексей Котлячков, выступил с докладом, в котором обратил внимание на то, что деятельность сельхозпредприятий должна быть на особом контроле у глав районов. Результаты сева озимых культур показывают, что производительность компаний не связана с географическим расположением региона. В этом году план перевыполнили 11 муниципалитетов.

Совещание руководителей региона с главами районовАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Белая Холуница, Суна, Оричи, Шабалино, Вятские Поляны, Кикнур, Кильмезь, Советск, Санчурск и Яранск, Хозяйства города Кирова. Одновременно в Лузском, Подосиновском, Слободском, Юрьянском, Арбажском, Верхошижемском, Свечинском районах план сева озимых культур выполнен менее чем на 60%».

За летний сезон агропромышленным комплексом области было заготовлено 658 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Погодные условия, сложившиеся в этом году отразились на качестве заготовленных семян и корма. Ситуация с федеральными компенсациями пострадавшим от непогоды регионам пока находится на стадии решения.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Пока, по тем документам, которые рассмотрены, нам выделяют 18 млн. рублей. Конечно, это немного. Но они не все еще, будем говорить так, рассмотрены, и как только будет понятна нам цифра и будет принято решение правительством Российской Федерации о выделении нам денежных средств, мы конечно доведем до вас, а вы доведете до сельхозпредприятий».

Тем временем хорошие показатели отмечены министерством в сфере животноводства. Производство молока увеличилось на 5%, и на 6% - мяса. На заседании обсуждались и задачи связанные с началом отопительного сезона. К настоящему моменту паспорта готовности получены не всеми теплоснабжающими станциями в разных районах. Глава региона подчеркнул, что ответственность за предоставление тепла лежит и на главах районов.

Совещание руководителей региона с главами районовИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Меры должны быть приняты. Недопустимой будет считаться такая ситуация, когда, скажем так бездействие, прямое, так сказать, приведет к возникновению нештатных ситуаций. Я еще раз хочу всех внимание на это обратить. Все районы, которые сегодня прозвучали, я прошу в кратчайшие сроки, так сказать, доложить о полной готовности и получении паспортов».

По данным министерства строительства и ЖКХ отдельными видами топлива регион успел запастись почти в полном объеме от необходимой нормы.

Совещание руководителей региона с главами районовИГОРЬ РЕДЬКИН, И.О. МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящее время предприятиями ЖКХ Кировской области сформированы запасы каменного угля в размере 80% от нормативного объема, мазута 123 процента, опила 209 %, Щепы 119%, дров 140% , фрезерного торфа 72 %».

Кроме того, на заседании обсуждалась и ситуация с налогами за коммунальные услуги и имущество, деятельность управляющих компаний и другие направления, на которые руководству районов стоит обратить особое внимание.


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