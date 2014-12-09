В Кирове состоялась ежегодная конференция ОНФ

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В Кирове состоялась ежегодная конференция Общероссийского народного фронта. Руководство организации и представители из разных районов подвели итоги работы за год. Каких успехов достигли вятские общественники?За минувший год деятельность активистов ОНФ развернулась во многих направлениях, начиная от контроля выполнения программ по благоустройства придомовых территорий, заканчивая защитой экологии.Несмотря на то, что успехи вятских активистов уже отмечены на региональном уровне, работы в части борьбы со стихийными свалками остается много.В конференции приняли участие 65 представителей ОНФ из разных районов области. Помимо общих программ, каждый активист за год проделал большую работу в своём городе.Кроме подведения итогов работы и планирования деятельности на следующий год, в повестке дня также была и корректировка условий вступления в ОНФ новых участников.