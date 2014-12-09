В Кирове состоялась ежегодная конференция ОНФ
Сегодня, 12:24 | Просмотров: 112 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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За минувший год деятельность активистов ОНФ развернулась во многих направлениях, начиная от контроля выполнения программ по благоустройства придомовых территорий, заканчивая защитой экологии.
РОМАН ТИТОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Порядка 150ти объектов было силами активистов, силами взаимодействия с местным самоуправлением, с ответственными структурами, ликвидировано в Кировской области. В том числе и масштабные объекты, на которых были обнаружены и опасные отходы, и биологические отходы, и просто свалки на придомовых территориях, которые мешают нашим гражданам. По комплексному анализу результатов, который подводит центральный исполком движения, Кировская область в десятке лидеров по результатам. Это я вам скажу точно».
Несмотря на то, что успехи вятских активистов уже отмечены на региональном уровне, работы в части борьбы со стихийными свалками остается много.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас до сих пор не решены вопросы по оператору, который будет дальше организовывать работу с отходами на территории всей Кировской области. Один из вопросов остроугольных в вопросе наведения порядка со свалками с утилизацией ТБО».
В конференции приняли участие 65 представителей ОНФ из разных районов области. Помимо общих программ, каждый активист за год проделал большую работу в своём городе.
АЛЕКСЕЙ ДУДИН, АКТИВИСТ ОНФ Г. КОТЕЛЬНИЧ:
«Год прожит не зря, можно сказать так. За данный период оказана большая помощь населению Котельнича. Из последних это дом на Советской 90 было восстановлено отопление. Мы активно работаем по проблеме ТБО».
Кроме подведения итогов работы и планирования деятельности на следующий год, в повестке дня также была и корректировка условий вступления в ОНФ новых участников.
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