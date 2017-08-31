На отремонтированной месяц назад улице Милицейской появились новые ямы.

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Участок улицы Милицейской от улицы Ленина до Октябрьского проспекта был принят 29 сентября.

Стоимость ремонта составила около 17 миллионов рублей. Подрядчик выполнил ямочный ремонт улицы, уложил асфальт, частично обновил бордюрный камень и заасфальтировал заездные карманы.

Спустя месяц местные жители заметили на дороге несколько мелких ям. Часть из них появилась из-за не заасфальтированных подрядчиком отверстий, где делали вырубки асфальта для проведения анализа.

Вокруг этих отверстий асфальт уже пошел трещинами и ямы начали разрастаться.

На остановке общественного транспорта у дома № 24-а при проведении асфальтирования были сдвинуты с места бордюр и брусчатка.

О проблемах местные жители сообщили координаторам проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Дорога находится на гарантии, поэтому у администрации города есть все основания требовать от подрядчика устранения всех выявленных дефектов.