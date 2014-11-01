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Сегодня в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. В канун праздника были подведены итоги всероссийского конкурса "Народный участковый". В число финалистов вошла и представительница кировской полиции.Всероссийский конкурс «Народный участковый» проходит в 8 раз. Победители определяют по итогам онлайн-голосования. Кировскую область в финале представила Екатерина Небогатикова. В полиции Екатерина уже 11 лет. Первое образование - педагогическое. Работа с детьми во многом заключается в психологическом подходе к каждому, как и в профессии полицейского.К участковому люди обращаются с различными просьбами: кому-то необходимо написать заявление на преступника, а кто-то нуждается в совете как поступить в сложной ситуации. Профилактические беседы с лицами, которые состоят на учете в полиции, проверка ранее судимых граждан - Екатерина доказывает, что в этой профессии может работать и женщина.Самое главное, Людмила Ефимовна, что мы ни на какие звонки посторонним не отвечаем, себе в квартиру никого кроме участковой и близких родственников не пускаем - вот это самое главное, да? И если мы будем соблюдать правила профилактики, то никакой лже-электрик и лже-сантехник к нам не придет.Добавим, что Екатерина уже дважды победила в региональном этапе конкурса. И ее коллеги уверены, что в третий раз удачным будет и всероссийский финал.