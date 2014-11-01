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Подведены итоги всероссийского конкурса "Народный участковый"

Сегодня, 14:50 | Просмотров: 87 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сегодня в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. В канун праздника были подведены итоги всероссийского конкурса "Народный участковый". В число финалистов вошла и представительница кировской полиции.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проходит в 8 раз. Победители определяют по итогам онлайн-голосования. Кировскую область в финале представила Екатерина Небогатикова. В полиции Екатерина уже 11 лет. Первое образование - педагогическое. Работа с детьми во многом заключается в психологическом подходе к каждому, как и в профессии полицейского.

Подведены итоги всероссийского конкурса "Народный участковый"ЕКАТЕРИНА НЕБОГАТИКОВА, МАЙОР ПОЛИЦИИ:
«Люди приходят, иногда они выльют тебе душу, расскажут. Скажут, мы не будем писать заявление, нам надо просто поговорить. Понятно, что мы обязаны зафиксировать, мы это все фиксируем, объясняем им, как быть в той или иной ситуации, но в большинстве случаев работа психологом здесь, как говорится, очень нужна».

К участковому люди обращаются с различными просьбами: кому-то необходимо написать заявление на преступника, а кто-то нуждается в совете как поступить в сложной ситуации. Профилактические беседы с лицами, которые состоят на учете в полиции, проверка ранее судимых граждан - Екатерина доказывает, что в этой профессии может работать и женщина.

ЕКАТЕРИНА НЕБОГАТИКОВА, МАЙОР ПОЛИЦИИ:
«Конечно, некоторые случаи случаются. Когда, например, мужчина начинает вести себя агрессивно, и так как ты не мужчина, а женщина, мне приходится немножко хитрить, смягчать ситуацию, то есть когда мужчина уже успокаивается, более комфортно разговаривать».

Самое главное, Людмила Ефимовна, что мы ни на какие звонки посторонним не отвечаем, себе в квартиру никого кроме участковой и близких родственников не пускаем - вот это самое главное, да? И если мы будем соблюдать правила профилактики, то никакой лже-электрик и лже-сантехник к нам не придет.

ЕКАТЕРИНА НЕБОГАТИКОВА, МАЙОР ПОЛИЦИИ:
«Нет, не боюсь. Если бояться своего участка, бояться преступлений, либо правонарушений или поступков людей, которые они могут совершить на участке, тогда, я думаю, в службе полиции делать вообще нечего».

Добавим, что Екатерина уже дважды победила в региональном этапе конкурса. И ее коллеги уверены, что в третий раз удачным будет и всероссийский финал.


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