На реках Кировской области начался процесс ледообразования.
Сегодня, 12:06 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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По информации МЧС, на озёрах и прудах образовался лёд толщиной 1-2 сантиметров, на реках - до 1 сантиметра (в прибрежных зонах).
В выходные инспекторы ГИМС проведут совместные со спасателями и представителями администраций районов профилактические рейды в традиционных местах ловли рыбы.
Также проводится работа с главами муниципальных образований по своевременному открытию ледовых переправ.
В зимний период 2016-2017 годов планируется открыть семь переправ.
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