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Новости / Общество

В Унинском районе 100-летний юбилей отметил заслуженный врач Андрей Егорович Егоров.

Сегодня, 12:27 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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Более 60 лет Андрей Егорович проработал в Унинской ЦРБ. Свою трудовую деятельность он начал в 40-е годы.
 
Осенью 1941-го, будучи студентом Ленинградского медицинского института, Егоров уже подрабатывал в Куйбышевской больнице на Литейном проспекте. С декабря 1941 года по март 1942 года Андрей Егоров работал в госпитале в Аничковом дворце.
 
Весной 1942 года его отправили на Ладогу, на легендарную «дорогу жизни», где он работал в противоэпидемическом отряде. Его врачи и санитары старались не допустить распространение сыпного тифа на Большую землю.
 
После Андрея Егоровича эвакуировали в Казань, где он окончил медицинский институт. В 1946 году по распределению врач Егоров приехал в Кировскую область и был направлен на работу в Унинскую больницу.
 
Егоров работал невропатологом и патологоанатомом, 30 лет заведовал терапевтическим отделением ЦРБ. В 1966 году был удостоен звания «Заслуженный врач РСФСР».
 
Через полвека Егорова нашла заслуженная награда – медаль «За оборону Ленинграда».
 
Сейчас Почетный гражданин Униского района на пенсии и по-прежнему живет в Унях. Секретом своего долголетия он считает дружбу со спортом и работу, которая для настоящего врача - образ жизни.


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