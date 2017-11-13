В Кирове и области отметили День полиции
Вчера, 10:27 | Просмотров: 175 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове и области прошли торжества, посвященные Дню полиции. Лучшие сотрудники для награждения были приглашены в областное управление МВД.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Празднуя вековой юбилей мы с благодарностью вспоминаем, кто беззаветно и предано выполнял свой гражданский долг, обеспечивая безопасность и правопорядок в стране. Особые слова безопасности нашим ветеранам, за бесценный опыт, знания, самоотверженность и преданность профессии».
Губернатор Кировской области вручил лучшим полицейским грамоты от правительства. Игорь Васильев попросил ветеранов службы активнее работать с молодежью. Николай Одинцов прослужил в милиции более 30-ти лет. Генерал-майор в отставке рассказал, как изменилась полиция за это время.
НИКОЛАЙ ОДИНЦОВ, ВЕТЕРАН МВД:
«Можем сказать, что дали совершенную технику. Дали совершенные машины. Понимание и внимание со стороны руководство управления. Сегодня милиционер - он в достатке, главное трудиться, трудиться и трудиться».
Но главное осталось неизменным. Риск, сложность и большая загруженность. Современный полицейский, как и его предшественник из советской милиции - рано приходит на службу и поздно возвращается домой. Как и сто лет назад у стражей порядка одна главная задача - защищать сограждан.
КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Милиция она было соединена вместе с народом, мы помним народные дружины, те лучшие традиции переходят из милиции в наше время. В органы внутренних дел».
Еще одна традиция. После торжественной части большинство полицейских отправляются на службу - по своим рабочим местам.
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