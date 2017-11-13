В Кирове и области отметили День полиции

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В Кирове и области прошли торжества, посвященные Дню полиции. Лучшие сотрудники для награждения были приглашены в областное управление МВД.

Знамена в развернутом виде и под охраной полицейских с автоматами. Символы полиции приветствуют стоя. 10-е ноября - это не только профессиональный праздник, но еще и день рождения полиции.Губернатор Кировской области вручил лучшим полицейским грамоты от правительства. Игорь Васильев попросил ветеранов службы активнее работать с молодежью. Николай Одинцов прослужил в милиции более 30-ти лет. Генерал-майор в отставке рассказал, как изменилась полиция за это время.Но главное осталось неизменным. Риск, сложность и большая загруженность. Современный полицейский, как и его предшественник из советской милиции - рано приходит на службу и поздно возвращается домой. Как и сто лет назад у стражей порядка одна главная задача - защищать сограждан.Еще одна традиция. После торжественной части большинство полицейских отправляются на службу - по своим рабочим местам.