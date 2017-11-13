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Новости / Общество

В Кирове состоялся Третий Межрегиональный съезд пчеловодов

Вчера, 14:58 | Просмотров: 142 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове состоялся Третий Межрегиональный съезд пчеловодов. В этом году он приурочен к сорокалетию профильной Кировской общественной организации «Вятка».

Открытие съезда началось на торжественной ноте. Первые лица региона поздравили общественную организацию пчеловодов с сорокалетним юбилеем. Помимо того, что участниками общества развивается отрасль пчеловодства в области, регулярно проводятся выставки и ярмарки, организация неоднократно отметилась и благотворительной деятельностью.

В Кирове состоялся Третий Межрегиональный съезд пчеловодовГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Действительно, вы много делаете в этом направлении деятельности. Даже на входе в этот зал и в зале, мы видим, что вы также и не забываете о детях-инвалидах и вообще как бы о детях, которые проживают на территории города Кирова и Кировской области».

На входе в зал располагалась выставка детских рисунков. Конкурс под названием «Мир медоносных пчел» был проведен организацией специально к съезду, на котором позднее будут подведены его итоги. Несмотря на праздничные обстоятельства, атмосфера встречи была рабочей.

В Кирове состоялся Третий Межрегиональный съезд пчеловодовАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приветствую от правительства области, от губернатора Игоря Васильева. Желаю плодотворной работы на этом съезде. И как зампред, министр сельского хозяйства, обязуюсь, что мы и дальше будем выстраивать совместную работу по развитию пчеловодства. Но самое главное — связи с нашей отраслью растениеводства. Здесь я вижу непочатый край работы».

Непочатый край работы видят перед собой и участники съезда. В повестке обсуждение самых актуальных проблем отрасли, начиная от сохранения видов медоносных пчел, заканчивая вопросами, связанными с законодательством.
 
В Кирове состоялся Третий Межрегиональный съезд пчеловодовВАЛЕРИЙ ДЗЮБЕНКО, ЧЛЕН ОБЩЕСТВА ПЧЕЛОВОДОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ-ЭЛ Г. ЙОШКАР-ОЛА:
«Сами по себе ветеринарные правила составлены так, что пчеловод реально не имеет возможности разводить пасеку. Там, чтобы все это понять нужно читать эти ветеринарные правила, они запрещают практически все. В правительстве проводится решение такого плана, чтобы обложить налогом пчеловодов, вместе с кошками собаками и так далее. Это нанесет такой урон пчеловодству, который будет просто невосполним».

В работе съезда принимают участие пчеловоды из Кировской области, Москвы, Уфы, Орла, Нижнего Новгорода, Ижевска и многих других городов России.


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