В Кирове состоялся Третий Межрегиональный съезд пчеловодов
Вчера, 14:58 | Просмотров: 142 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Открытие съезда началось на торжественной ноте. Первые лица региона поздравили общественную организацию пчеловодов с сорокалетним юбилеем. Помимо того, что участниками общества развивается отрасль пчеловодства в области, регулярно проводятся выставки и ярмарки, организация неоднократно отметилась и благотворительной деятельностью.
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Действительно, вы много делаете в этом направлении деятельности. Даже на входе в этот зал и в зале, мы видим, что вы также и не забываете о детях-инвалидах и вообще как бы о детях, которые проживают на территории города Кирова и Кировской области».
На входе в зал располагалась выставка детских рисунков. Конкурс под названием «Мир медоносных пчел» был проведен организацией специально к съезду, на котором позднее будут подведены его итоги. Несмотря на праздничные обстоятельства, атмосфера встречи была рабочей.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приветствую от правительства области, от губернатора Игоря Васильева. Желаю плодотворной работы на этом съезде. И как зампред, министр сельского хозяйства, обязуюсь, что мы и дальше будем выстраивать совместную работу по развитию пчеловодства. Но самое главное — связи с нашей отраслью растениеводства. Здесь я вижу непочатый край работы».
Непочатый край работы видят перед собой и участники съезда. В повестке обсуждение самых актуальных проблем отрасли, начиная от сохранения видов медоносных пчел, заканчивая вопросами, связанными с законодательством.
В работе съезда принимают участие пчеловоды из Кировской области, Москвы, Уфы, Орла, Нижнего Новгорода, Ижевска и многих других городов России.
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