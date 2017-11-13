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ВАЛЕРИЙ ДЗЮБЕНКО, ЧЛЕН ОБЩЕСТВА ПЧЕЛОВОДОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ-ЭЛ Г. ЙОШКАР-ОЛА:

В Кирове состоялся Третий Межрегиональный съезд пчеловодов. В этом году он приурочен к сорокалетию профильной Кировской общественной организации «Вятка».Открытие съезда началось на торжественной ноте. Первые лица региона поздравили общественную организацию пчеловодов с сорокалетним юбилеем. Помимо того, что участниками общества развивается отрасль пчеловодства в области, регулярно проводятся выставки и ярмарки, организация неоднократно отметилась и благотворительной деятельностью.На входе в зал располагалась выставка детских рисунков. Конкурс под названием «Мир медоносных пчел» был проведен организацией специально к съезду, на котором позднее будут подведены его итоги. Несмотря на праздничные обстоятельства, атмосфера встречи была рабочей.Непочатый край работы видят перед собой и участники съезда. В повестке обсуждение самых актуальных проблем отрасли, начиная от сохранения видов медоносных пчел, заканчивая вопросами, связанными с законодательством.В работе съезда принимают участие пчеловоды из Кировской области, Москвы, Уфы, Орла, Нижнего Новгорода, Ижевска и многих других городов России.