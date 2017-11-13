В Кочуровском парке продолжаются работы по благоустройству
Вчера, 15:01 | Просмотров: 126 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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- Игорь Васильевич с Еленой Васильевной здесь были, поручение нам поступило, что необходимо подготовить дорожную карту, определить перечень работ на следующий год по Кочуровскому парку.
Работы непочатый край: 300 квадратных метров брусчатки и 800 - асфальта осталось положить рабочим. Эти работы должны быть выполнены до 13 ноября.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА:
«Там, где некачественно положен асфальт, я уже выше объяснял, сразу же мы ведем запись в журнал, где уже четко записывается, что эти работы не будут приняты и рекомендуем переделать. Они асфальт этот убирают, основание приводят в соответствие с ГОСТами и меняют асфальт».
15 миллионов рублей было потрачено на фонтан в парке. Сейчас работы по нему полностью завершены. Запуск пока не предвидится: не позволяют погодные условия, температура должна быть плюсовой. Одной из первоочередных задач в парке остается водоотведение.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА:
«По водоотведению мы все равно будем нанимать проектный институт, который будет изготавливать проект. Этим должен заняться институт. Это в первую очередь. Здесь еще необходимо видеонаблюдение устанавливать, Здесь необходимо еще ограждение устанавливать».
Напомним, Кочуровский парк обустраивается по приоритетному проекту "Формирование современной городской среды" и финансируется из федерального бюджета.
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