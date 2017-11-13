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В Кочуровском парке продолжаются работы по благоустройству. Подрядчики должны были устранить недочеты, выявленные в ходе предварительных проверок.Работы непочатый край: 300 квадратных метров брусчатки и 800 - асфальта осталось положить рабочим. Эти работы должны быть выполнены до 13 ноября.15 миллионов рублей было потрачено на фонтан в парке. Сейчас работы по нему полностью завершены. Запуск пока не предвидится: не позволяют погодные условия, температура должна быть плюсовой. Одной из первоочередных задач в парке остается водоотведение.Напомним, Кочуровский парк обустраивается по приоритетному проекту "Формирование современной городской среды" и финансируется из федерального бюджета.