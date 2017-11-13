ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

14 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.1823
EURO: 68.9178
Погода в городе Кирове:
утром:  -2...0°C
днём:  -1...+1°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кочуровском парке продолжаются работы по благоустройству

Вчера, 15:01 | Просмотров: 126 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кочуровском парке продолжаются работы по благоустройству. Подрядчики должны были устранить недочеты, выявленные в ходе предварительных проверок.
 
 
- Ну там же какое болото было по весне, в прошлый год, по-моему, там озеро какое было, потом все погрузится вот это под воду.
- Игорь Васильевич с Еленой Васильевной здесь были, поручение нам поступило, что необходимо подготовить дорожную карту, определить перечень работ на следующий год по Кочуровскому парку.

Работы непочатый край: 300 квадратных метров брусчатки и 800 - асфальта осталось положить рабочим. Эти работы должны быть выполнены до 13 ноября.

В Кочуровском парке продолжаются работы по благоустройствуОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА:
«Там, где некачественно положен асфальт, я уже выше объяснял, сразу же мы ведем запись в журнал, где уже четко записывается, что эти работы не будут приняты и рекомендуем переделать. Они асфальт этот убирают, основание приводят в соответствие с ГОСТами и меняют асфальт».

15 миллионов рублей было потрачено на фонтан в парке. Сейчас работы по нему полностью завершены. Запуск пока не предвидится: не позволяют погодные условия, температура должна быть плюсовой. Одной из первоочередных задач в парке остается водоотведение.

ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА:
«По водоотведению мы все равно будем нанимать проектный институт, который будет изготавливать проект. Этим должен заняться институт. Это в первую очередь. Здесь еще необходимо видеонаблюдение устанавливать, Здесь необходимо еще ограждение устанавливать».

Напомним, Кочуровский парк обустраивается по приоритетному проекту "Формирование современной городской среды" и финансируется из федерального бюджета.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

19:41 13.11.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

19:21 13.11.2017


Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

В Кирове задержали двух студентов техникума, похищавших аккумуляторы с фур дальнобойщиков.

14:07 13.11.2017


В Кирове задержали двух студентов техникума, похищавших аккумуляторы с фур дальнобойщиков.

Жительница п. Даровского сдавала квартиру в аренду и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

11:32 13.11.2017


Жительница п. Даровского сдавала квартиру в аренду и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

В СУ СКР по Кировской области начали доследственную проверку по факту травмирования мужчины в общественном транспорте.

11:20 13.11.2017


В СУ СКР по Кировской области начали доследственную проверку по факту травмирования мужчины в общественном транспорте.

РЖД: билеты в плацкартные и общие вагоны на 2018 год начнут продавать с 17 ноября.

10:19 13.11.2017


РЖД: билеты в плацкартные и общие вагоны на 2018 год начнут продавать с 17 ноября.

В Кирово-Чепецком районе выявлен очередной случай бешенства.

9:57 13.11.2017


В Кирово-Чепецком районе выявлен очередной случай бешенства.

Все новости

Вести. Кировская область

На "Олимп-арене" стартовал новый сезон в Любительской хоккейной лиге

18:05 13.11.2017


На "Олимп-арене" стартовал новый сезон в Любительской хоккейной лиге

Митинг в Вахрушах о строительстве полигона ТБО в деревне Осинцы

18:02 13.11.2017


Митинг в Вахрушах о строительстве полигона ТБО в деревне Осинцы

В Кирове на отремонтированной улице Милицейской появились новые дефекты

18:01 13.11.2017


В Кирове на отремонтированной улице Милицейской появились новые дефекты

В городской налоговой инспекции прошли Дни открытых дверей

17:59 13.11.2017


В городской налоговой инспекции прошли Дни открытых дверей

Юные кировские художники нарисовали «Вятские частушки»

15:11 13.11.2017


Юные кировские художники нарисовали «Вятские частушки»

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Благоустройство Кочуровского парка

09.10.2017


Благоустройство Кочуровского парка

Кочуровский парк преобразится

28.02.2017


Кочуровский парк преобразится

Из Кочуровского парка похитили голубые ели

26.10.2017


Из Кочуровского парка похитили голубые ели

Приёмка дороги в микрорайон Красный Химик

07.08.2017


Приёмка дороги в микрорайон Красный Химик

Игорь Васильев посетил Кочуровский парк

04.11.2017


Игорь Васильев посетил Кочуровский парк

Кочуровский парк ожидает кардинальное преображение

28.07.2017


Кочуровский парк ожидает кардинальное преображение

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх