Конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»

Поделиться новостью:

Готовых на помощь прийти без проблем.

«На этой работе я изобразила, как полицейские задерживают грабителя. Возможно, даже преступника какого-то дела. И прохожие удивляются этому... И недопонимание того, что происходит».

«Я хотела показать, что преступность - это плохо и, чтобы даже маленькие дети поняли, что лучше сразу выйти на правильный путь и построить свою жизнь так, чтобы она не была связана с преступностью».

«От души хочется поздравить вас с наступающим праздником, Днём сотрудников органов внутренних дел. Пожелать вам здоровья, успехов, чистого неба над головой и чтобы все вы возвращались со службы всегда живыми, здоровыми и радостными».

От выставки картин до марша на площади. С Днем полиции сотрудников МВД поздравляли накануне и взрослые, и дети.Отважных людей поздравляют творчески. Сразу два конкурса и более ста рисунков.Участники конкурса "Полиция глазами детей" - ученики художественной школы. В каждой картине заложен глубокий смысл.Детский взгляд на опасную службу. Для кого-то день полиции - семейный праздник и повод заявить о себе в другом конкурсе - "Мои родители работают в полиции". Рисунки трёх победителей отправят на выставку в Москву. Успехи детей - подарок для пап и мамА далее эстафету поздравлений приняли первые лица города. Тёплые слова, грамоты и подарки за верность работе. Для героев дня героизм равен служебному долгу.Защищая за наши жизни, они рискуют своими. День полиции - это день смелых, честных и справедливых.