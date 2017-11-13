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Новости / Общество

Конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»

Вчера, 15:07 | Просмотров: 139 | Версия для печати
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От выставки картин до марша на площади. С Днем полиции сотрудников МВД поздравляли накануне и взрослые, и дети.

Много профессий хороших и важных,
Но ваша из них выделяется тем,
Что много людей здесь очень отважных,
Готовых на помощь прийти без проблем.
 
 
Отважных людей поздравляют творчески. Сразу два конкурса и более ста рисунков.

Конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»КСЕНИЯ ЭВЕРТ, ПРИЗЁР КОНКУРСА "ПОЛИЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ", УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«На этой работе я изобразила, как полицейские задерживают грабителя. Возможно, даже преступника какого-то дела. И прохожие удивляются этому... И недопонимание того, что происходит».
 
 
Участники конкурса "Полиция глазами детей" - ученики художественной школы. В каждой картине заложен глубокий смысл.

Конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»ДАРЬЯ ПОПОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "ПОЛИЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ", УЧЕНИЦА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Я хотела показать, что преступность - это плохо и, чтобы даже маленькие дети поняли, что лучше сразу выйти на правильный путь и построить свою жизнь так, чтобы она не была связана с преступностью».
 
 
Детский взгляд на опасную службу. Для кого-то день полиции - семейный праздник и повод заявить о себе в другом конкурсе - "Мои родители работают в полиции". Рисунки трёх победителей отправят на выставку в Москву. Успехи детей - подарок для пап и мам

Пусть будет у вас всё,
Что в жизни вам нужно:
Здоровье, удача, достаток, любовь.

А далее эстафету поздравлений приняли первые лица города. Тёплые слова, грамоты и подарки за верность работе. Для героев дня героизм равен служебному долгу.

Конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ:
«От души хочется поздравить вас с наступающим праздником, Днём сотрудников органов внутренних дел. Пожелать вам здоровья, успехов, чистого неба над головой и чтобы все вы возвращались со службы всегда живыми, здоровыми и радостными».
 
 
Защищая за наши жизни, они рискуют своими. День полиции - это день смелых, честных и справедливых.


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