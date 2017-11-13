В городской налоговой инспекции прошли Дни открытых дверей
Вчера, 17:59 | Просмотров: 130 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
До недавнего времени офисы налоговой службы располагались в пяти зданиях в разных концах областного центра. Это создавало серьёзные неудобства для жителей Кирова. Сейчас налогоплательщики могут получить все государственные услуги в одном месте. Сотрудники налоговой инспекции познакомили Елену Ковалеву с работой операционных залов по приему физических и юридических лиц. Рассказали о технологиях, внедренных для удобства обслуживания горожан. До 1 декабря у них есть время, чтобы оплатить имущественный и земельный налоги. Сделать это кировчане могут как лично, так и онлайн.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«От того как своевременно, в полном объеме мы выполним наши налоговые обязательства будет зависеть как будет исполнен по расходам городской бюджет. В первую очередь выполнены все социальные гарантии и обязательства перед горожанами».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!