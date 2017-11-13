В городской налоговой инспекции прошли Дни открытых дверей

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«От того как своевременно, в полном объеме мы выполним наши налоговые обязательства будет зависеть как будет исполнен по расходам городской бюджет. В первую очередь выполнены все социальные гарантии и обязательства перед горожанами».

В городской налоговой инспекции в рамках общероссийской акции по уплате имущественных налогов прошли Дни открытых дверей. Вместе с кировчанами инспекцию посетила и глава города Елена Ковалева.До недавнего времени офисы налоговой службы располагались в пяти зданиях в разных концах областного центра. Это создавало серьёзные неудобства для жителей Кирова. Сейчас налогоплательщики могут получить все государственные услуги в одном месте. Сотрудники налоговой инспекции познакомили Елену Ковалеву с работой операционных залов по приему физических и юридических лиц. Рассказали о технологиях, внедренных для удобства обслуживания горожан. До 1 декабря у них есть время, чтобы оплатить имущественный и земельный налоги. Сделать это кировчане могут как лично, так и онлайн.Ежегодно имущественных налогов платится на сумму более полутора миллиардов рублей. Ее половину составляют платежи жителей Кирова, которые с вводом нового современного офиса городской налоговой инспекции могут сделать это менее чем за 15 минут.