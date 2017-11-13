В Кировской области объявили метеопредупреждение.
Вчера, 19:41 | Просмотров: 201 | Версия для печати
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Синоптики прогнозируют, что предстоящей ночью в большинстве районов возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
Снегопад продолжится и завтра. В отдельных районах ожидаются туман, гололёд и налипание мокрого снега.
Днем местами возможна метель.
Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -3, днем воздух прогреется до пяти градусов тепла.
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