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Кировчане приняли участие в первом Молодёжном форуме ПФО. Он прошел в Нижнем Новгороде.Форум был посвящен текущей ситуации в молодёжной политики и ее основным направлениям. Кировскую область представляла делегация из десяти человек. В её состав вошли студенты, бизнесмены, члены Молодёжного парламента и журналисты. В рамках форума были организованы несколько дискуссионных площадок.