Кировчане приняли участие в первом Молодёжном форуме ПФО
Вчера, 10:09 | Просмотров: 130 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Форум был посвящен текущей ситуации в молодёжной политики и ее основным направлениям. Кировскую область представляла делегация из десяти человек. В её состав вошли студенты, бизнесмены, члены Молодёжного парламента и журналисты. В рамках форума были организованы несколько дискуссионных площадок.
АЛЕКСЕЙ СУХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«По результатам мероприятия мы планируем выбрать лучших и самых активных для включения в состав Молодёжной палаты, которая является важным звеном Общественного совета Приволжского федерального округа. Мы рассчитываем, что на представленной площадке форума состоится откровенный разговор по самым насущным проблемам, которые вас волнуют».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
19.06.2017
Правительство Кировской области поддержит проекты, представленные V Молодёжном форуме ПФО «iВолга».
17.06.2015