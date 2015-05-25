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Новости / Общество

Кировские волонтеры получили благодарственное письмо от Президента России

Вчера, 12:02 | Просмотров: 143 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Кировские волонтеры получили благодарственное письмо от Президента России за помощь в организации празднования Дня Победы в Москве в 2017 году.
 
 
Более 180 тысяч человек, входящих в организацию "Волонтеры Победы", проделали масштабную работу по организации празднования Дня Победы и в Москве на Красной площади, и по всей стране. Они помогали ветеранам и гостям праздника, участвовали в марше "Бессмертный полк", их вклад в общее дело требовал порой напряжения всех душевных и физических сил.

Кировские волонтеры получили благодарственное письмо от Президента РоссииЕЛЕНА НОВИКОВА, ВОЛОНТЕР ПОБЕДЫ:
«Мы работали ночью, 9 мая, надо было разложить 6400 подарков. Были плохие погодные условия, шел дождь со снегом и именно за это, за нашу стойкость президент РФ нас и наградил».
 
 
Два благодарственных письма с подписью президента девушки получили из рук первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

Кировские волонтеры получили благодарственное письмо от Президента РоссииЕКАТЕРИНА РАБОТЯГИНА, ВОЛОНТЕР ПОБЕДЫ:
«У каждого волонтера была своя обязанность, помогали гостям найти свое место на трибунах».
 
 
Екатерина и Елена неслучайно удостоились высокой чести представлять волонтерский корпус Кировской области на параде Победы в Москве. Они оказались лучшими из почти что 1000 участников движения Волонтеры Победы в нашем регионе.

Кировские волонтеры получили благодарственное письмо от Президента РоссииАЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:
«Девушки проявили личную инициативу, с точки зрения участия в этом параде, приняли участие в федеральном конкурсе, по итогам которого и была отобрана данная делегация».
 
 
Движение "Волонтеры Победы" изначально создавалось, как проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с целью дать возможность молодым людям оказать помощь в подготовке праздничных мероприятий. Проект объединил 150 тысяч человек. После того, как масштабное событие завершилась, было решено превратить проект "Волонтеры Победы" в организацию, которая будет работать и дальше, решая общественно полезные задачи.


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