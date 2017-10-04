В Кирове прошли штабные учения по отработке действий в случае обильного снегопада

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«Осадки на ноябрь месяц у нас спрогнозированы гидрометиоцентром России в пределах нормы. В пределах средних многолетних значений. Каких-то экстремальных значений по осадкам мы не предвидим».

«Подъем к центральной гостинице - одно из самых проблемных мест в городе. Во время снегопада здесь всегда образуется пробка. Виной тому - общественный транспорт. Троллейбусы не могут "победить" этот подъем. Поэтому не редко приходится вызывать специальные тягачи».

«Сейчас в городе работает порядка 3-4 единиц. Они постоянно находятся на дежурстве. В ночное время мы периодически выезжаем. Бывает ночью, что переход на минус идет. Подмораживает и подходы к путепроводам. Данные участки мы обрабатываем. В основном стараемся по опасным участкам работать. Это горки, перекрестки, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта».

На смену активного циклона Мишель идет еще более активный циклон Нума. В Кирове накануне прошли штабные учения по отработке действий в случае обильного снегопада.Подготовка к противоснежной обороне уже началась. Киров от удара стихии защищают более 1700 дворников. Их додерживают чуть менее 200 единиц спецтехники. Масштабные бои с непогодой развернутся на улицах в любой момент. Накануне в регионе объявили метеопредупреждение. Спустя сутки синоптики выдают более оптимистичный прогноз.В областном центре есть, как минимум шесть мест, которые больше всего страдают от снегопадов. Это дороги, а конкретнее, подъемы на центральных улицах.Песком и солью эту горку коммунальщики посыпают уже сегодня. Не смотря на то, что снега выпало немного, на улицах уже работает спецтехника.В случае необходимости будет мобилизована техника подрядчиков. В борьбу со снегом вступят тракторы и спецгрузовики промышленных и торговых предприятий, а так же управляющих компаний.На учениях отрабатывается один из худших сценариев. О снегопаде и морозах стало известно в последний момент. Свои действия отрабатывают члены городского штаба и подрядные организации.Об алгоритме действий рассказали представители территориальных управлений администрации. При получении сигнала подрядные организации должны организовать работу на улицах в течение двух часов.В случае внезапного удара стихии первым делом коммунальщики будут в первую очередь очищать подъезды к больницам, отделам полиции, а также главные транспортные артерии областного центра.