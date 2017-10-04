В Кирове прошли штабные учения по отработке действий в случае обильного снегопада
Сегодня, 10:13 | Просмотров: 101 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Подготовка к противоснежной обороне уже началась. Киров от удара стихии защищают более 1700 дворников. Их додерживают чуть менее 200 единиц спецтехники. Масштабные бои с непогодой развернутся на улицах в любой момент. Накануне в регионе объявили метеопредупреждение. Спустя сутки синоптики выдают более оптимистичный прогноз.
АНДРЕЙ АНУЧИН, МЕТЕОРОЛОГ КИРОВСКОГО ЦГМС:
«Осадки на ноябрь месяц у нас спрогнозированы гидрометиоцентром России в пределах нормы. В пределах средних многолетних значений. Каких-то экстремальных значений по осадкам мы не предвидим».
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Подъем к центральной гостинице - одно из самых проблемных мест в городе. Во время снегопада здесь всегда образуется пробка. Виной тому - общественный транспорт. Троллейбусы не могут "победить" этот подъем. Поэтому не редко приходится вызывать специальные тягачи».
АНДРЕЙ ПЕТРЫКИН, ДИРЕКТОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Сейчас в городе работает порядка 3-4 единиц. Они постоянно находятся на дежурстве. В ночное время мы периодически выезжаем. Бывает ночью, что переход на минус идет. Подмораживает и подходы к путепроводам. Данные участки мы обрабатываем. В основном стараемся по опасным участкам работать. Это горки, перекрестки, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта».
- На проезжей части дорог и тротуарах. Увеличилась вероятность дорожно-транспортных происшествий.
На учениях отрабатывается один из худших сценариев. О снегопаде и морозах стало известно в последний момент. Свои действия отрабатывают члены городского штаба и подрядные организации.
АНДРЕЙ ЖУРАВЛЕВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Целями тренировки являются - совершенствовать навыки руководящего состава по управлению силами и средствами ликвидации ЧС. Проверить готовность сил и средств отраслевых и территориальных органов администрации города, предприятий, учреждений, организаций, привлекаемых к работе по борьбе с гололедом и ликвидации снежных заносов на улицах города Кирова».
Об алгоритме действий рассказали представители территориальных управлений администрации. При получении сигнала подрядные организации должны организовать работу на улицах в течение двух часов.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У нас в запасе 10 тысяч тонн песко-соляной смеси, с 8 подрядными организациями заключены контракты на содержание дорожно-уличной сети. У нас 130 тонн бионорда в запасе эти материалы находятся в запасе у подрядных организаций».
В случае внезапного удара стихии первым делом коммунальщики будут в первую очередь очищать подъезды к больницам, отделам полиции, а также главные транспортные артерии областного центра.
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