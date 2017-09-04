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Михаил Бабич обозначил новые пути развития кадетского образования в округе

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 106 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Михаил Бабич обозначил новые пути развития кадетского образования в округе. Эта тема обсуждалась в Перми на заседании Совета министерства образования с участием министра Ольги Васильевой.

В Приволжском федеральном округе проект «КаДетство» развивается в течение последних пяти лет. Различными формами кадетского образования в Приволжье охвачены более 40 тысяч школьников. Но наиболее полный цикл обучения дают кадетские корпуса, расположенные в ПФО. Добавим, что в этом году такой корпус открылся и в Кировской области. Он стал шестым в ПФО, но пока не имеет окружного статуса. Кроме общеобразовательных предметов и военной подготовки кадеты занимаются спортивным туризмом и хореографией. Добавим, что по итогам Совета были подготовлены предложения, которые носят стратегический характер для развития системы кадетского образования в нашей стране.

Михаил Бабич обозначил новые пути развития кадетского образования в округеМИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«За несколько лет количество учеников в кадетских классах увеличилось вдвое. Это свидетельствует о том, что такой формат образования востребован и у родителей, и у детей. И мы будем предлагать распространить опыт Приволжья по организации кадетских корпусов по всей стране».


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