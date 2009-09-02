Юбилей поискового отряда «Вечный огонь»

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«Пробивая информацию по 133-ей стрелковой бригаде, мы обнаружили, что Окулов там был всего один. Уроженец Кировской области Лебяжского района. То есть наш земляк. Ведётся поиск родственников».

В борьбе за память. В этом году двадцатилетний юбилей отмечает поисковый отряд "Вечный огонь". О том, что сделано за эти годы, - в нашем сюжете.За время существования отряд нашёл останки более четырехсот бойцов. Имена двадцати девяти погибших удалось установить. Поисковики работали в разных регионах. В последние годы "Вахты памяти" проходили на Новгородской земле. В годы войны в местных лесах и болотах погибли и пропали без вести более восьми сотен тысяч солдат. Демянский котёл - одно из мест, где шли ожесточённые бои.В составе отряда "Вечный огонь" - студенты, школьники и рабочая молодёжь. Каждая их находка может помочь вернуть память о забытых солдатах. Так, поисковики нашли ложку с фамилией бойца, который оказался нашим земляком.Отряд участвует в создании коллекции музея "Плацдарм". Здесь хранятся найденные поисковиками предметы. Это личные вещи и документы, как русских, так и немецких солдат. Например, тут есть обувь, в которой воевали немцы.Свой юбилей отряд "Вечный огонь" отметит в декабре. Как говорят его бойцы, главное в поисковой работе - не уехать без результата. Результат их труда - возвращённая нам память.