Юбилей поискового отряда «Вечный огонь»
Сегодня, 11:54 | Просмотров: 112 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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За время существования отряд нашёл останки более четырехсот бойцов. Имена двадцати девяти погибших удалось установить. Поисковики работали в разных регионах. В последние годы "Вахты памяти" проходили на Новгородской земле. В годы войны в местных лесах и болотах погибли и пропали без вести более восьми сотен тысяч солдат. Демянский котёл - одно из мест, где шли ожесточённые бои.
АНАТОЛИЙ БЕССОНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ":
«Здесь в 42-ом году была окружена девяностотысячная немецкая группировка. Немцы стремились её сохранить, обеспечивали с помощью транспортной авиации их боеприпасами, снаряжением. Гитлер говорил, что Демянский котёл - это "пистолет, направленный в сердце Москвы"».
В составе отряда "Вечный огонь" - студенты, школьники и рабочая молодёжь. Каждая их находка может помочь вернуть память о забытых солдатах. Так, поисковики нашли ложку с фамилией бойца, который оказался нашим земляком.
НИКОЛАЙ ЧЕТВЕРИКОВ, СТАНИСЛАВ МАНСУРОВ, УЧАСТНИКИ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ":
«Пробивая информацию по 133-ей стрелковой бригаде, мы обнаружили, что Окулов там был всего один. Уроженец Кировской области Лебяжского района. То есть наш земляк. Ведётся поиск родственников».
АЛЕКСАНДР КАССИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ":
«Валенки на деревянном ходу, обитые кожей. Самодельные».
Свой юбилей отряд "Вечный огонь" отметит в декабре. Как говорят его бойцы, главное в поисковой работе - не уехать без результата. Результат их труда - возвращённая нам память.
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