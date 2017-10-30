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Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"

Сегодня, 17:40 | Просмотров: 131 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Победу в Битве под Москвой кировские кадеты отметили своей победой в Москве. Там состоялась Всероссийская военно-спортивная игра "Кадеты отечества". В столицу приехали десятки команд из разных регионов России.
 
 
Эта песня звучала на игре "Кадеты Отечества" трижды. Ее исполняли разные команды. Когда офицеры, взрослые суровые мужчины услышали кировчан, они не удержали слез. Кадеты 48-й школы стали лучшими в этой дисциплине.

В этой дисциплине кировчане одержали убедительную победу. Не подкачали и в остальных. В каждой конкурсной номинации полуили диплом.

Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"ИГОРЬ СЧАСТЛИВЦЕВ, КАДЕТ ШКОЛЫ №48:
«Было интересно. Особенно, когда была викторина. Там мы решали задачи, мы к этому очень готовились».
 
 
Два месяца, каждый день, строевая, спортивные упражнения, а затем подготовка к викторине. Кадеты 4-го класса 48й школы приехав в столицу, показали себя лучше многих старшеклассников.

- Трудно было победить?
- Да, было сложно, но мы старались.

Итог - победа в общекомандном зачете. Каждый кадет привез домой грамоту от организаторов военно-спортивной игры.

Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"ЕЛЕНА СКУРИХИНА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАДЕТСКОГО КЛАССА ШКОЛЫ №48:
«Офицеры кадетских корпусов - они запомнили наши красные береты. Говорили: "Ваши дети лучше наших!"».

Для 48-й школы - это первый подобный опыт. На столь важные кадетские соревнования они раньше не выезжали.

Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"ВАЛЕРИЙ ГОРОБЦОВ, УЧИТЕЛЬ ОБЖ ШКОЛЫ №48:
«Будем готовить последующие классы для соревнований. Раз школа решила заняться конкретно кадетским движением, будем дальше продолжать и воплощать это в жизнь».

Почетные грамоты и благодарности от организаторов военно-спортивной игры "Кадеты Отечества", получили и учителя кировских юных армейцев.


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