Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"
Сегодня, 17:40 | Просмотров: 131 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В этой дисциплине кировчане одержали убедительную победу. Не подкачали и в остальных. В каждой конкурсной номинации полуили диплом.
ИГОРЬ СЧАСТЛИВЦЕВ, КАДЕТ ШКОЛЫ №48:
«Было интересно. Особенно, когда была викторина. Там мы решали задачи, мы к этому очень готовились».
- Трудно было победить?
- Да, было сложно, но мы старались.
Итог - победа в общекомандном зачете. Каждый кадет привез домой грамоту от организаторов военно-спортивной игры.
ЕЛЕНА СКУРИХИНА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАДЕТСКОГО КЛАССА ШКОЛЫ №48:
«Офицеры кадетских корпусов - они запомнили наши красные береты. Говорили: "Ваши дети лучше наших!"».
Для 48-й школы - это первый подобный опыт. На столь важные кадетские соревнования они раньше не выезжали.
ВАЛЕРИЙ ГОРОБЦОВ, УЧИТЕЛЬ ОБЖ ШКОЛЫ №48:
«Будем готовить последующие классы для соревнований. Раз школа решила заняться конкретно кадетским движением, будем дальше продолжать и воплощать это в жизнь».
Почетные грамоты и благодарности от организаторов военно-спортивной игры "Кадеты Отечества", получили и учителя кировских юных армейцев.
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