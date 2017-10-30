Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"

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«Было интересно. Особенно, когда была викторина. Там мы решали задачи, мы к этому очень готовились».

Победу в Битве под Москвой кировские кадеты отметили своей победой в Москве. Там состоялась Всероссийская военно-спортивная игра "Кадеты отечества". В столицу приехали десятки команд из разных регионов России.Эта песня звучала на игре "Кадеты Отечества" трижды. Ее исполняли разные команды. Когда офицеры, взрослые суровые мужчины услышали кировчан, они не удержали слез. Кадеты 48-й школы стали лучшими в этой дисциплине.В этой дисциплине кировчане одержали убедительную победу. Не подкачали и в остальных. В каждой конкурсной номинации полуили диплом.Два месяца, каждый день, строевая, спортивные упражнения, а затем подготовка к викторине. Кадеты 4-го класса 48й школы приехав в столицу, показали себя лучше многих старшеклассников.Итог - победа в общекомандном зачете. Каждый кадет привез домой грамоту от организаторов военно-спортивной игры.Для 48-й школы - это первый подобный опыт. На столь важные кадетские соревнования они раньше не выезжали.Почетные грамоты и благодарности от организаторов военно-спортивной игры "Кадеты Отечества", получили и учителя кировских юных армейцев.