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Сотрудники зоологического музея провели для школьников природоохранный практикум по развешиванию кормушек. О том, как сделать не только красивую, но и правильную кормушку - расскажет Карина Алоян.Доброта начинается с малого. Когда зима вступает в свои права некоторые птицы улетают в теплые края, но многие остаются зимовать. А значит, самое время задуматься о пернатых друзьях.Это скорее не дом, а "птичья столовая". Саша Бояринцев к созданию своей кормушки подошел основательно: в дело пошли палочки, шишки и даже метла.Вот и Ксюша помогает птицам уже не первый год. Отмечает, что самое главное в создании кормушки - материал.Птицы довольно успешно могут противостоять холодам, но только в том случае, если вокруг много подходящего корма. Поэтому очень важно сделать свою кормушку не только красивой, но и функциональной.Сделать кормушку - это только часть доброго дела. В дальнейшем её нужно регулярно наполнять кормом. О том, чем лучше всего кормить пернатых любимцев на практикуме рассказал ведущий орнитолог Кировской области.По мнению орнитологов, наибольшую опасность для зимующих птиц представляет не холод, а недостаток пищи. Доброе дело - это всего небольшая горсть крупы сегодня, чтобы пернатые друзья с приходом весны радовали нас своей трелью.