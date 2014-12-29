Как сделать не только красивую, но и правильную кормушку
Сегодня, 10:30 | Просмотров: 89 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Доброта начинается с малого. Когда зима вступает в свои права некоторые птицы улетают в теплые края, но многие остаются зимовать. А значит, самое время задуматься о пернатых друзьях.
ЛЮДМИЛА КОШМАРЮК, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Мы проводим природоохранную акцию "Поможем птицам", на которой мы рассказываем, какие птицы у нас остаются, кого мы кормим, также рассказываем, чем можно кормить птиц, чем нельзя, больше, конечно, чем можно, даём памятки к кормушкам, чтобы не навредить птицам».
Это скорее не дом, а "птичья столовая". Саша Бояринцев к созданию своей кормушки подошел основательно: в дело пошли палочки, шишки и даже метла.
АЛЕКСАНДР БОЯРИНЦЕВ:
«Сделать обязательно надо окошко, где они смогут подлетать и кушать».
Вот и Ксюша помогает птицам уже не первый год. Отмечает, что самое главное в создании кормушки - материал.
КСЕНИЯ СЕЛЬСКАЯ:
«Чтоб была не из картона, чтобы она не помялась, не промокла в случае чего, чтобы в то же время корм не намок».
Птицы довольно успешно могут противостоять холодам, но только в том случае, если вокруг много подходящего корма. Поэтому очень важно сделать свою кормушку не только красивой, но и функциональной.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пребывание птиц в парке благотворно сказывается и на экологию. Кормушка должна размещаться таким образом, чтобы каждый желающий мог внести свой вклад».
Сделать кормушку - это только часть доброго дела. В дальнейшем её нужно регулярно наполнять кормом. О том, чем лучше всего кормить пернатых любимцев на практикуме рассказал ведущий орнитолог Кировской области.
ВЛАДИМИР СОТНИКОВ, ВЕДУЩИЙ ОРНИТОЛОГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Семечки, различные крупы, самый такой необходимый корм зимой птицам, особенно птицам, ради которые подкормка вся затевается - ради больших синиц - это сало, несоленое сало. Его надо обязательно привязывать».
По мнению орнитологов, наибольшую опасность для зимующих птиц представляет не холод, а недостаток пищи. Доброе дело - это всего небольшая горсть крупы сегодня, чтобы пернатые друзья с приходом весны радовали нас своей трелью.
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