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Впервые открытый урок прошел на арене цирка

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 96 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кировском цирке впервые прошел открытый урок. Дрессировщики познакомили детей не только с основами, но и секретами циркового искусства.
 
 
Парадная форма, парта и учебник - именно таким часто представляют открытый урок. Стереотипы ломают артисты московского цирка - открытый урок может быть интересным и может пройти в цирке.

Впервые открытый урок прошел на арене циркаКАРИНА БАГДАСАРОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ:
«Объясняем и даем понять и развеиваем вот эту жуткую, не понятную для нас дрессировщиков, что животных мучают, то есть сейчас, этим уроком мы показали, что идет только взаимопонимание и только привыкание друг к другу».

Сегодня на них нет сценических костюмов. Дрессировщики отвечают на вопросы маленьких зрителей и знакомят не только с основами, но и секретами циркового искусства.

Впервые открытый урок прошел на арене циркаАРТУР БАГДАСАРОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:
«Вообще, это хорошо, когда дети общаются с животными и получают какую-то информацию, которую они не могут даже в школе получить - это очень интересно. И, причем, если вы заметили это очень раскрепощенные дети».

Цирк - это праздник, который надолго остается в памяти ребенка. Он дарит неповторимые эмоции, восторг и удивляет безграничным возможностям человека. Тем более если видишь цирк совершенно с другой стороны.

Впервые открытый урок прошел на арене циркаАРТЁМ БУШМЕЛЕВ:
«Мне понравилось, что вот маленький тигрёнок еще маленький, он ещё ничего не понимает, он ещё команды не знает, но он всё равно такой няшный».
 
 
Как зовут тигров грандиозного представления, что необходимо для удачного прыжка через огненное кольцо и не только. Организуя урок для детей, в его успехе не сомневались.

КАРИНА БАГДАСАРОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ:
«Вот именно такие мероприятия через животных позволяют детям быть более открытыми и более коммуникабельными, потому что у животных существует такая потрясающая энергетика, рядом с которой становится просто очень хорошо».
 
 
Такие мастер-классы не только развивают и раскрепощают личность ребенка, но и в увлекательной форме знакомят с окружающим миром, ведь закулисье цирковой жизни - как еще одно целое представление.


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