Впервые открытый урок прошел на арене цирка

Поделиться новостью:

В Кировском цирке впервые прошел открытый урок. Дрессировщики познакомили детей не только с основами, но и секретами циркового искусства.

«Мне понравилось, что вот маленький тигрёнок еще маленький, он ещё ничего не понимает, он ещё команды не знает, но он всё равно такой няшный».

«Вот именно такие мероприятия через животных позволяют детям быть более открытыми и более коммуникабельными, потому что у животных существует такая потрясающая энергетика, рядом с которой становится просто очень хорошо».

Парадная форма, парта и учебник - именно таким часто представляют открытый урок. Стереотипы ломают артисты московского цирка - открытый урок может быть интересным и может пройти в цирке.Сегодня на них нет сценических костюмов. Дрессировщики отвечают на вопросы маленьких зрителей и знакомят не только с основами, но и секретами циркового искусства.Цирк - это праздник, который надолго остается в памяти ребенка. Он дарит неповторимые эмоции, восторг и удивляет безграничным возможностям человека. Тем более если видишь цирк совершенно с другой стороны.Как зовут тигров грандиозного представления, что необходимо для удачного прыжка через огненное кольцо и не только. Организуя урок для детей, в его успехе не сомневались.Такие мастер-классы не только развивают и раскрепощают личность ребенка, но и в увлекательной форме знакомят с окружающим миром, ведь закулисье цирковой жизни - как еще одно целое представление.