Впервые открытый урок прошел на арене цирка
Сегодня, 10:40 | Просмотров: 96 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кировском цирке впервые прошел открытый урок. Дрессировщики познакомили детей не только с основами, но и секретами циркового искусства.
КАРИНА БАГДАСАРОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ:
«Объясняем и даем понять и развеиваем вот эту жуткую, не понятную для нас дрессировщиков, что животных мучают, то есть сейчас, этим уроком мы показали, что идет только взаимопонимание и только привыкание друг к другу».
Сегодня на них нет сценических костюмов. Дрессировщики отвечают на вопросы маленьких зрителей и знакомят не только с основами, но и секретами циркового искусства.
АРТУР БАГДАСАРОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:
«Вообще, это хорошо, когда дети общаются с животными и получают какую-то информацию, которую они не могут даже в школе получить - это очень интересно. И, причем, если вы заметили это очень раскрепощенные дети».
Цирк - это праздник, который надолго остается в памяти ребенка. Он дарит неповторимые эмоции, восторг и удивляет безграничным возможностям человека. Тем более если видишь цирк совершенно с другой стороны.
АРТЁМ БУШМЕЛЕВ:
«Мне понравилось, что вот маленький тигрёнок еще маленький, он ещё ничего не понимает, он ещё команды не знает, но он всё равно такой няшный».
КАРИНА БАГДАСАРОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ:
«Вот именно такие мероприятия через животных позволяют детям быть более открытыми и более коммуникабельными, потому что у животных существует такая потрясающая энергетика, рядом с которой становится просто очень хорошо».
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