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Новости / Общество

В Кировской области три дома обманутых дольщиков планируют достроить до конца 2017 года.

Сегодня, 14:06 | Просмотров: 28 | Версия для печати
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В Кировской области в реестр граждан, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, внесены 197 человек по восьми объектам.
 
До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию три объекта. Это многоквартирные дома в Кирове:
 
- на ул. Ленина, д. 145 (застройщик - ООО «Севержилстрой»)
- ул. В. Зянкина, д. 9 (ООО «Полёт»)
- ул. Первомайская, 28, г. Вятские Поляны (ООО «Архитектурная мастерская «Старая крепость»).
 
В 2018-2020 годах планируется решение проблем ещё по трём недостроенным многоквартирным домам в Кирове:
 
- ул. Орджоникидзе, д. 2Б (застройщик - ООО «АвтоСпецГарант»),
- ул. Горбуновой, д. 31 (застройщик - ООО «АСГ-бетон»),
- ул. Сурикова, д. 31/4 (застройщик - ООО «Аркос, строй»)
 
и двум объектам в г. Котельниче на ул. Даровская, д. 2А, и ул. Комсомольская, д. 19.
 
До недавнего времени в регионе отсутствовал механизм помощи обманутым дольщикам. В конце прошлого года и в этом году были внесены изменения в законодательство и предусмотрены новые меры поддержки.
 
Первая мера позволяет выделить инвестору земельный участок под строительство объекта, часть квартир в котором должна быть выделена обманутым дольщикам. Также в правительстве региона разработали ещё одну меру поддержки, по которой также предусмотрено выделение свободного земельного участка инвестору в обмен на обязательство достроить объект.
 
Отдельно решается вопрос по строительству домов в слободе Новое Сергеево. Граждане, вложившиеся в строительство, обманутыми дольщиками не признаны. Кроме того, сейчас на территории строительства идёт масштабная проверка прокуратуры Кировской области совместно со специалистами Роспотребнадзора и Госпожнадзора, которая может поставить под сомнение саму возможность продолжения работ и эксплуатации уже сданных домов. Решение по объектам будет приниматься по результатам проверки.
 
Также остается открытым вопрос о судьбе домов, руководитель фирм-застройщиков которых был арестован. Сейчас объекты не охраняются, кроме того, кредиторы застройщика вышли с исковым заявлением в суд с требованием вернуть долги.
 
Всего за период с 2012 по 2016 годы регионом при использовании собственных ресурсов решены проблемы 920 пострадавших граждан с завершением строительства 18 «проблемных» объектов на общую сумму около 970 млн рублей.


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