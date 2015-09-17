В Кирове проходят шестнадцатые Лихановские чтения
Вчера, 15:03 | Просмотров: 126 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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«Большое спасибо родной земле, что в 16 раз проходят эти чтения».
Проблемы детства и юношества существуют всегда. Просто иногда общество не говорит о них. Традиционные Лихановские чтения, наоборот, акцентируют на этом внимание.
АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Лихановские чтения ставят перед собой задачу: обсуждение проблем воспитания детей и путей их решения педагогами, писателями, библиотекарями и общественными организациями».
И на протяжении уже 16-ти лет Лихановские чтения успешно справляются с поставленной целью. В этом году чтения посвящены 30-летию Российского детского фонда. Он был создан в октябре 1987 года по инициативе писателя, журналиста и нашего земляка Альберта Лиханова. Одним из первых было образовано Кировское областное отделение фонда.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что это самая значимая благотворительная организация в стране. И тема Лихановских чтений акцентирует на положение детей в современном обществе».
В Кирове Лихановские чтения продолжаться до 17 ноября. В рамках мероприятия запланированы многочисленные занятия на базе областных и муниципальных библиотек города. По произведениям Альберта Лиханова пройдут литературные уроки и обсуждения книг со школьниками.
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