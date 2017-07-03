Ученики художественной школы на искусствоведческой практике в Санкт-Петербурге

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Ученики художественной школы побывали в Санкт-Петербурге. Искусствоведческая практика включала в себя экскурсии по городу, посещение музеев и высших учебных заведений города на Неве.С особенностями архитектуры северной столицы ребята знакомятся на занятиях по истории искусства. А те, кто побывал на традиционной практике в городе-музее под открытым небом, делятся своими впечатлениями.Образовательная программа включала и экскурсии по городу, и знакомство с музеями Санкт-Петербурга. Юным художникам предстояло также провести искусствоведческий анализ произведений мастеров прошлого.Программа искусствоведческой практики была насыщенной. Ребята смогли побывать и в высших художественных школах.И совсем скоро учащиеся художественной школы будут использовать наброски, сделанные в Санкт-Петербурге, в своих будущих работах.