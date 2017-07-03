Ученики художественной школы на искусствоведческой практике в Санкт-Петербурге
Вчера, 15:07 | Просмотров: 116 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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С особенностями архитектуры северной столицы ребята знакомятся на занятиях по истории искусства. А те, кто побывал на традиционной практике в городе-музее под открытым небом, делятся своими впечатлениями.
ЕКАТЕРИНА КОРЮКАЕВА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Развод мостов понравился, мы стояли очень близко, все было видно хорошо, никогда раньше не видела».
ДАРЬЯ НИКУЛИНА УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Летний Сад - очень красиво, хорошо гулять по нему, прямо расслабляешься».
ГЕОРГИЙ САФИН, УЧАЩИЙСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Санкт-Петербург произвел на меня колоссальное впечатление, город соответствует своему званию культурной столицы России - величественные здания, огромное количество соборов, Петропавловская крепость, все это напоминает о величии царской России».
Образовательная программа включала и экскурсии по городу, и знакомство с музеями Санкт-Петербурга. Юным художникам предстояло также провести искусствоведческий анализ произведений мастеров прошлого.
ТАТЬЯНА МАХНЕВА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Я выбрала Ван Гога, мне нравится его манера живописи, я много про него читала и смотрела документальные фильмы, меня он привлекает».
Программа искусствоведческой практики была насыщенной. Ребята смогли побывать и в высших художественных школах.
АЛЕКСАНДРА СМОЛЬНИКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ИСКУССТВА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«В Академии художеств проходят занятия в классе слепков, там наши юные художники делают зарисовки с античных скульптур, интерьера, и это уникально, потому что не каждого туда пустят, наши учащиеся могут рядом со студентами Академии провести такие занятия».
И совсем скоро учащиеся художественной школы будут использовать наброски, сделанные в Санкт-Петербурге, в своих будущих работах.
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