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В Кирове наградили лучших волонтеров. В рамках межрегионального добровольческого форума «Технологии добра на Вятке» были названы победители регионального конкурса "Доброволец России 2017".Призы вручали в нескольких номинациях и возрастных категориях за самые успешные проекты от уборки несанкционированных свалок, работа с детьми, акции против курения и многое другое. Дипломы и благодарственные грамоты отправятся в разные районы области от Лузы до Вятских полян.В рамках Межрегионального форума запланирована насыщенная образовательная программа. Мастер-классы по работе с волонтерами для руководителей, советы о том, как начать добровольческую деятельность в своём районе и как собрать надежную команду единомышленников.Кировские волонтеры могут не только узнать что-то новое для себя, но и поделиться своим опытом. Например, руководитель Кирово-Чепецкой делегации с удовольствием рассказывает о проектах, реализуемых подопечными в районе.Помимо мастер-классов и тренингов пройдет круглый стол на тему «Механизм развития добровольчества в регионе» и постоянно будут работать тематические площадки.