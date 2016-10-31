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Новости / Общество

В Кирове наградили лучших волонтеров

Вчера, 17:49 | Просмотров: 114 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове наградили лучших волонтеров. В рамках межрегионального добровольческого форума «Технологии добра на Вятке» были названы победители регионального конкурса "Доброволец России 2017".

- Номинация событийное волонтерство. 3Е место. На сцену приглашается Телесов Вячеслав Александрович. Малмыжский район. Проект «Электронной сигарете нет».

Призы вручали в нескольких номинациях и возрастных категориях за самые успешные проекты от уборки несанкционированных свалок, работа с детьми, акции против курения и многое другое. Дипломы и благодарственные грамоты отправятся в разные районы области от Лузы до Вятских полян.

В Кирове наградили лучших волонтеровГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От лица министерства спорта и молодежной политики, друзья, то, что сегодня вы здесь — это подчеркивает тот вклад, то внимание, которое мы уделяем развитию добровольческого движения в Кировской области. Уверен, что благодаря вашему таланту, благодаря вашему стремлению развиваться и менять жизнь вокруг себя, Кировская область и наша страна в целом, станет лучше и интересней. Удачи вам, друзья!».

В рамках Межрегионального форума запланирована насыщенная образовательная программа. Мастер-классы по работе с волонтерами для руководителей, советы о том, как начать добровольческую деятельность в своём районе и как собрать надежную команду единомышленников.

В Кирове наградили лучших волонтеровМАРИНА ДОКИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ:
«У нас зарегистрировано более 300 человек, то есть порядка 350-ти участников. Это, в основном, школьники, участники активисты добровольческих отрядов. Это студенты. И очень много ребят из Муниципальных образований Кировской области. Еще у нас есть гости из Костромской области. Я тоже думаю, что это будет полезно, в первую очередь поделиться опытом и понять, как построена в другом регионе работа с волонтерами».

Кировские волонтеры могут не только узнать что-то новое для себя, но и поделиться своим опытом. Например, руководитель Кирово-Чепецкой делегации с удовольствием рассказывает о проектах, реализуемых подопечными в районе.

В Кирове наградили лучших волонтеровКАМИЛЛА СИЗОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА:
«У нас большой проект — каникулы с пользой для детей из социально опасного положения, как раз мы туда привлекаем волонтеров. Они как кураторы у нас у таких детей, у подростков. Им очень нравится. Они на своем примере показывают все».

Помимо мастер-классов и тренингов пройдет круглый стол на тему «Механизм развития добровольчества в регионе» и постоянно будут работать тематические площадки.


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