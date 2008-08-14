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Итоги года экологии подвели в Центре дополнительного экологического образования

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 74 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Подходит к концу год экологии. Его итоги подвели в центре дополнительного экологического образования кировского Дворца творчества - Мемориал.

Центр дополнительного экологического образования - это структурное подразделение дворца творчества "Мемориал" и основное направление деятельности это работа с областными образовательными учреждениями, с педагогическими работниками и с обучающимися. В год экологии центром дополнительного экологического образования было проведено 16 мероприятий эколого-биологической направленности.

Итоги года экологии подвели в Центре дополнительного экологического образованияЕКАТЕРИНА ДОМНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛА:
«Это конкурсные мероприятия, которые имеют большое значение для формирования экологической культуры, воспитания ответственного, осознанного отношения к природе, к своему здоровью. И тема экология - она проходит красной нитью через все областные массовые мероприятия проводимые центром дополнительного экологического образования».
 
 
Кроме того, прошла значимая природоохранная операция "Наш дом - Земля", которая проводилась в рамках дней защиты от экологической опасности. В ней приняли участие более 48 тысяч человек

ЕКАТЕРИНА ДОМНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛА:
«Это обучающиеся, педагогические работники и сельское население, которые не равнодушны к экологическим проблемам своей местности, родного края. В этой операции сделана большая практическая природоохранная работа, экологические субботники, рейды. Очистка родников, рек, изготовление кормушек, озеленение, экологические праздники».
 
 
Стоит отметить, что во Дворце творчества - мемориал очень давно существует живой уголок, где дети с большим удовольствием изучают и ухаживают за животными, а помогают им опытные педагоги, которые дают необходимые знания.

Итоги года экологии подвели в Центре дополнительного экологического образованияКАРИНА БЕЗДЕНЕЖНЫХ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
«Дети сами чистят клетки, кормят. Таким простыми делами они занимаются. Уже потом идет общение с животными, они гуляют с ними, выходят в коридор, общаются, играют. Животным нужна ласка, они этого требуют. У нас есть хорек, который настолько ручной, что, если его день не подержали, то он просится на руки».
 
 
Юные флористы на своих занятиях знакомятся не только с техниками изготовления, но и с материалами. Например, для создания композиции из природных растений нужно помнить, что некоторые могут быть занесены в красную книгу. Занятия помогают детям привить экологическую культуру и очень часто, после окончания школы, ребята выбирают профессии экологической направленности. Сейчас в центре дополнительного экологического образования подводятся итоги областного конкурса детского творчества "Образы Земли". В оргкомитет поступило более пятисот работ. В конкурсе приняли участие дети от шести до семнадцати лет, который проводился по трем номинациям: литературное творчество, рисунок и фотоработы. Главные критерии оценки работ это экологическая и природоохранная направленность, позитивный взгляд на мир и литературное мастерство. Итоги будут подведены в конце ноября. Призеры и победители конкурса будут отмечены дипломами Дворца творчества "Мемориал".


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