Итоги года экологии подвели в Центре дополнительного экологического образования
Сегодня, 10:20 | Просмотров: 74 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Центр дополнительного экологического образования - это структурное подразделение дворца творчества "Мемориал" и основное направление деятельности это работа с областными образовательными учреждениями, с педагогическими работниками и с обучающимися. В год экологии центром дополнительного экологического образования было проведено 16 мероприятий эколого-биологической направленности.
ЕКАТЕРИНА ДОМНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛА:
«Это конкурсные мероприятия, которые имеют большое значение для формирования экологической культуры, воспитания ответственного, осознанного отношения к природе, к своему здоровью. И тема экология - она проходит красной нитью через все областные массовые мероприятия проводимые центром дополнительного экологического образования».
ЕКАТЕРИНА ДОМНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛА:
«Это обучающиеся, педагогические работники и сельское население, которые не равнодушны к экологическим проблемам своей местности, родного края. В этой операции сделана большая практическая природоохранная работа, экологические субботники, рейды. Очистка родников, рек, изготовление кормушек, озеленение, экологические праздники».
КАРИНА БЕЗДЕНЕЖНЫХ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
«Дети сами чистят клетки, кормят. Таким простыми делами они занимаются. Уже потом идет общение с животными, они гуляют с ними, выходят в коридор, общаются, играют. Животным нужна ласка, они этого требуют. У нас есть хорек, который настолько ручной, что, если его день не подержали, то он просится на руки».
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