Итоги года экологии подвели в Центре дополнительного экологического образования

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«Это конкурсные мероприятия, которые имеют большое значение для формирования экологической культуры, воспитания ответственного, осознанного отношения к природе, к своему здоровью. И тема экология - она проходит красной нитью через все областные массовые мероприятия проводимые центром дополнительного экологического образования».

«Это обучающиеся, педагогические работники и сельское население, которые не равнодушны к экологическим проблемам своей местности, родного края. В этой операции сделана большая практическая природоохранная работа, экологические субботники, рейды. Очистка родников, рек, изготовление кормушек, озеленение, экологические праздники».

«Дети сами чистят клетки, кормят. Таким простыми делами они занимаются. Уже потом идет общение с животными, они гуляют с ними, выходят в коридор, общаются, играют. Животным нужна ласка, они этого требуют. У нас есть хорек, который настолько ручной, что, если его день не подержали, то он просится на руки».

Подходит к концу год экологии. Его итоги подвели в центре дополнительного экологического образования кировского Дворца творчества - Мемориал.Центр дополнительного экологического образования - это структурное подразделение дворца творчества "Мемориал" и основное направление деятельности это работа с областными образовательными учреждениями, с педагогическими работниками и с обучающимися. В год экологии центром дополнительного экологического образования было проведено 16 мероприятий эколого-биологической направленности.Кроме того, прошла значимая природоохранная операция "Наш дом - Земля", которая проводилась в рамках дней защиты от экологической опасности. В ней приняли участие более 48 тысяч человекСтоит отметить, что во Дворце творчества - мемориал очень давно существует живой уголок, где дети с большим удовольствием изучают и ухаживают за животными, а помогают им опытные педагоги, которые дают необходимые знания.Юные флористы на своих занятиях знакомятся не только с техниками изготовления, но и с материалами. Например, для создания композиции из природных растений нужно помнить, что некоторые могут быть занесены в красную книгу. Занятия помогают детям привить экологическую культуру и очень часто, после окончания школы, ребята выбирают профессии экологической направленности. Сейчас в центре дополнительного экологического образования подводятся итоги областного конкурса детского творчества "Образы Земли". В оргкомитет поступило более пятисот работ. В конкурсе приняли участие дети от шести до семнадцати лет, который проводился по трем номинациям: литературное творчество, рисунок и фотоработы. Главные критерии оценки работ это экологическая и природоохранная направленность, позитивный взгляд на мир и литературное мастерство. Итоги будут подведены в конце ноября. Призеры и победители конкурса будут отмечены дипломами Дворца творчества "Мемориал".