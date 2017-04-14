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Жители слободы Хабаровы недовольны соседством со стихийной свалкой. Проблема появилась много лет назад, когда деревня начала разрастаться, и одного контейнера для целого микрорайона стало недостаточно.Местный житель Павел Ходыкин в попытках решить проблему с незаконной свалкой обошел все возможные инстанции. С момента появления мусорки прошло больше двух лет, однако, ответственность за ее ликвидацию на себя так никто и не взял.При последнем обращении в городскую администрацию в начале этого месяца, свалку обещали убрать до десятого ноября. Мусорка осталась не тронутой и по сей день. В 2010 году, согласно Всероссийской переписи, население деревни составляло менее ста человек. Сегодня здесь отстроен и заселен новый частный микрорайон.Незаконная свалка находится прямо на площадке конечной автобусной остановки. Отсюда регулярно ездят в школу дети, которые, судя по всему, уже привыкли ждать транспорт в такой опасной компании.