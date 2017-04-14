Жители слободы Хабаровы недовольны соседством со стихийной свалкой
Сегодня, 10:34 | Просмотров: 81 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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- Прокуратура, снова прокуратура, администрация по октябрьскому району - это одному из жителей.
Местный житель Павел Ходыкин в попытках решить проблему с незаконной свалкой обошел все возможные инстанции. С момента появления мусорки прошло больше двух лет, однако, ответственность за ее ликвидацию на себя так никто и не взял.
ПАВЕЛ ХОДЫКИН, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ ХАБАРОВЫ:
«Были неоднократные обращения в прокуратуру, а из прокуратуры приходили ответы о том, что обращения переданы в администрацию, октябрьского района. Были встречи с администрацией октябрьского района. Были обращения в Роспотребнадзор, Росприроднадзор».
При последнем обращении в городскую администрацию в начале этого месяца, свалку обещали убрать до десятого ноября. Мусорка осталась не тронутой и по сей день. В 2010 году, согласно Всероссийской переписи, население деревни составляло менее ста человек. Сегодня здесь отстроен и заселен новый частный микрорайон.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Появлению этой свалки способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, здесь находится всего один мусорный контейнер, которого по словам местных жителей, просто недостаточно. Он заполняется буквально за один день, а остальной мусор приходится оставлять рядом. Кроме того, неподалеку отсюда располагается кладбище, посетители которого также оставляют мусор здесь. Однако, местные жители больше всего переживают не из-за мусора и неприятного запаха, а из-за стай голодных бездомных собак, которые теперь находятся здесь постоянно. На людей они пока не нападали, однако, были случаи, когда животные нападали на домашних любимцев местных жителей».
- И всегда вот собак свора, и в контейнерах спят собаки. И вся грязь вот хотя бы вычистили, вот воду бы спускали бы сюда, а то мусор весь растащат сюда. Здесь вот. А потом замерзнет и не знает, как подъехать сюда ...шофера не подъезжают, прыгаешь туда как эта… так что безобразие полное.
Незаконная свалка находится прямо на площадке конечной автобусной остановки. Отсюда регулярно ездят в школу дети, которые, судя по всему, уже привыкли ждать транспорт в такой опасной компании.
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