Кандидаты на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей представили свои программы
Сегодня, 14:54 | Просмотров: 108 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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АНДРЕЙ ВАВИЛОВ, КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если в областном центре как-то построена работа по реагированию на проблемы предпринимательства, то в районах ему уделяется дозированное внимание. Поэтому, необходимо продолжить работу по созданию приемных на базе муниципальных фондов совместно с союзами и советами предпринимателей».
АЛЕКСАНДР ДОБРУШКЕС, КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как выразился президент Татарстана, когда человек берет кредит под 10%, в первый год она работает на банк, а дальше на банкротство. Поэтому, проблема такая существует. Отсутствие недорогих кредитов, которые могут развить бизнес».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пока вот все выступающие нагнетают количество обращений. Складывается впечатление, что у власти одна задача как-то навредить бизнесу. Но никто из здесь присутствующих такой задачи перед собой ни разу не ставил».
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