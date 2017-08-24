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Новости / Общество

Кандидаты на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей представили свои программы

Сегодня, 14:54 | Просмотров: 108 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В правительстве области состоялось публичное обсуждение кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Свои программы по улучшению предпринимательского климата в регионе представили пять претендентов.
 
 
В министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей поступило семь заявлений от кандидатов. В соответствии с законом уполномоченным может быть назначен гражданин России не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и постоянно проживающий на территории Кировской области. Учитывается и опыт ведения бизнеса и руководящей работы. В итоге в процедуре публичного обсуждения участвовали пятеро претендентов. Каждый представил свою программу по улучшению предпринимательского климата в регионе.

Кандидаты на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей представили свои программыАНДРЕЙ ВАВИЛОВ, КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если в областном центре как-то построена работа по реагированию на проблемы предпринимательства, то в районах ему уделяется дозированное внимание. Поэтому, необходимо продолжить работу по созданию приемных на базе муниципальных фондов совместно с союзами и советами предпринимателей».
 
 
Наибольшую обеспокоенность у кандидатов вызывает состояние субъектов малого предпринимательства. Ежегодно их число сокращается на 5-10%. Одной из главных причин, ведущих к закрытию бизнеса, было названо затратное обслуживание банковских кредитов.

Кандидаты на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей представили свои программыАЛЕКСАНДР ДОБРУШКЕС, КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как выразился президент Татарстана, когда человек берет кредит под 10%, в первый год она работает на банк, а дальше на банкротство. Поэтому, проблема такая существует. Отсутствие недорогих кредитов, которые могут развить бизнес».
 
 
Кандидаты с акцентировали внимание и на обращениях, поступающих от предпринимателей. Они жалуются на действия налоговых органов, федеральных органах контроля, силовые структуры. По общей оценке, высказанной на публичных обсуждениях, потенциальные бизнес-омбудсмены не смогли представить конкретные и проработанные планы своих действий.

Кандидаты на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей представили свои программыИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пока вот все выступающие нагнетают количество обращений. Складывается впечатление, что у власти одна задача как-то навредить бизнесу. Но никто из здесь присутствующих такой задачи перед собой ни разу не ставил».
 
 
По процедуре Губернатор в трёхдневный срок после обсуждения кандидатов должен выбрать одну кандидатуру. Она должна быть согласована Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте России. После чего, кандидатуру утверждает Областное Законодательное Собрание. Добавим, что уполномоченный назначается на срок полномочий главы региона.


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