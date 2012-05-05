Юбилей Кировского отделения Российского Детского фонда

Поделиться новостью:

«На самом деле эти 30 лет Детскому фонду дались не просто. Мы пережили реконструкцию государства».

«Разве можно посчитать, сколько детей мы одели, накормили за столько лет. Это надо статиста и еще ни одного. У нас только в день оказывается помощь 50 детям».

«Я думаю, что такими земляками надо гордиться. Памятник ваш - это дети, которым вы помогли».

"Ни дня без добрых дел". Таков девиз Кировского отделения Российского Детского фонда. В этом году фонд отмечает большой юбилей.Фонд был создан в октябре 1987 года по инициативе писателя, журналиста и нашего земляка Альберта Лиханова. Одним из первых было образовано Кировское областное отделение фонда.Времена менялись, но неизменными оставались цели и задачи фонда. За прошедшие десятилетия его сотрудники проделали огромную работу.Неоценимый вклад в "мир детства" Кировского отделения Детского фонда и конкретно его основателя - Альберта Лиханова, отметил губернатор Игорь Васильев.На празднике собрались дети, педагоги и родители-опекуны из разных уголков Кировской области. В торжественной обстановке "помощникам" фонда вручили почетные награды. И все не уставали повторять девиз Детского фонда: "Ни дня без добрых дел".