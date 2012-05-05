Юбилей Кировского отделения Российского Детского фонда
Сегодня, 14:57 | Просмотров: 117 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Фонд был создан в октябре 1987 года по инициативе писателя, журналиста и нашего земляка Альберта Лиханова. Одним из первых было образовано Кировское областное отделение фонда.
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ, ПИСАТЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА:
«На самом деле эти 30 лет Детскому фонду дались не просто. Мы пережили реконструкцию государства».
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА:
«Разве можно посчитать, сколько детей мы одели, накормили за столько лет. Это надо статиста и еще ни одного. У нас только в день оказывается помощь 50 детям».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что такими земляками надо гордиться. Памятник ваш - это дети, которым вы помогли».
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