В Кирове стартовал городской конкурс профмастерства "Служу культуре"
Вчера, 17:45 | Просмотров: 174 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Свои формы и методы работы представят специалисты разных направлений: режиссеры массовых представлений, руководители клубных формирований и любительских объединений, художественные руководители творческих коллективов и балетмейстеры. У каждого из участников свой опыт работы в профессии: кто-то уже перешагнул двадцатилетний рубеж, имеет большой багаж знаний в организации и проведении мероприятий, а кто-то только начинает свой творческий путь. Но все они прошли серьезный отбор в своих коллективах, прежде чем заявиться на конкурс городского уровня.
ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОГО ЖЮРИ:
«Первое и самое главное, для меня как председателя, это живая жизнь. Вот в профессионализме, который будут показывать. В умении создать нечто, должна быть живая жизнь».
ИРИНА ВЛАСОВА, РЕЖИССЕР КОСТИНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ:
«Я хотел бы попробовать свои силы, поэтому решилась и пошла на этот нелегкий, но очень интересный конкурс. Зрителей и жюри я хотела бы удивить оригинальностью, а что это будет пока останется в секрете».
Финал состязаний пройдет 23 ноября на базе дома культуры «Лянгасово».
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