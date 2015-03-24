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В Кирове стартовал городской конкурс профмастерства "Служу культуре"

Вчера, 17:45 | Просмотров: 174 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В областном центре впервые стартовал городской конкурс профессионального мастерства "Служу культуре". Это творческое соревнование организовано городским управлением культуры и проводится с целью выявления, поддержки и развития потенциала работников муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Свои формы и методы работы представят специалисты разных направлений: режиссеры массовых представлений, руководители клубных формирований и любительских объединений, художественные руководители творческих коллективов и балетмейстеры. У каждого из участников свой опыт работы в профессии: кто-то уже перешагнул двадцатилетний рубеж, имеет большой багаж знаний в организации и проведении мероприятий, а кто-то только начинает свой творческий путь. Но все они прошли серьезный отбор в своих коллективах, прежде чем заявиться на конкурс городского уровня.

В Кирове стартовал городской конкурс профмастерства "Служу культуре"ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОГО ЖЮРИ:
«Первое и самое главное, для меня как председателя, это живая жизнь. Вот в профессионализме, который будут показывать. В умении создать нечто, должна быть живая жизнь».
 
 
Ирина Власова работает режиссером в Костинском доме культуры. Она первая из участников представила свою работу на суд конкурсного жюри. Участникам предстоит пройти два этапа. На первом этапе в течение трёх дней на базе своих учреждений они проведут игровые программы, открытые занятия в творческих коллективах, презентуют авторские театрализованные представления.

В Кирове стартовал городской конкурс профмастерства "Служу культуре"ИРИНА ВЛАСОВА, РЕЖИССЕР КОСТИНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ:
«Я хотел бы попробовать свои силы, поэтому решилась и пошла на этот нелегкий, но очень интересный конкурс. Зрителей и жюри я хотела бы удивить оригинальностью, а что это будет пока останется в секрете».
 
 
Финал состязаний пройдет 23 ноября на базе дома культуры «Лянгасово».
 
 
Претендентам предстоит выполнить два конкурсных задания. В «Визитной карточке» участники продемонстрируют видеоролик, раскрывающий их профессиональную деятельность. Творческую индивидуальность, умение держатся на сцене, артистизм и уровень исполнительского мастерства предстоит проявить в задании «Автограф в профессии». Оценивать мастерство и уровень квалификации конкурсантов будет компетентное жюри, в состав которого приглашены ведущие деятели культуры и искусства города Кирова.


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