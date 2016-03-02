У 62-ой школы пропали лежачие полицейские

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«Очень часто видишь, когда водители пролетают на красный сигнал светофора. Даже не замечают, что дети. Обидно. Видят, что школа, дети, учителя идут и в этот момент они могут спокойно проехать на красный сигнал светофора».

«Искусственные неровности срезаны везде были и в настоящий момент, не смотря на принимаемые ГИБДД меры административного воздействия в отношении администрации города Кирова, данная проблема стоит на месте».

К нам в редакцию обратились жители Нововятского района и рассказали, что у школы номер 62 убрали лежачие полицейские. Автомобили на большой скорости проезжают регулируемый перекресток даже под запрещающий сигнал светофора и тем самым подвергают опасности пешеходов.Приехав на место, наша съемочная группа обратила внимание на парадоксальное явление. Знаки, предупреждающие об искусственной неровности есть, а самих "лежачих полицейских" нет. Тем временем место это очень опасное. Водители, простояв на переезде, стремятся нагнать время, несутся, не снижая скорости даже на запрещающий сигнал светофора, а на этом перекрестке всегда много школьников.Как выяснилось дорожное полотно ремонтировали этим летом по программе "Безопасные и качественные дороги". Пункт - качественные выполнен на сто процентов, а вот о безопасности забили. Хотя согласно ГОСТ от 2006 года искусственные неровности на этом участке дороги должны быть в обязательном порядке.Контроль за этой ситуацией со стороны ГИБДД будет продолжен, поскольку администрация города обязана выполнить предписания по установке искусственных неровностей. Мы будем следить за развитием событий.