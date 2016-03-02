У 62-ой школы пропали лежачие полицейские
Сегодня, 10:09 | Просмотров: 199 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Приехав на место, наша съемочная группа обратила внимание на парадоксальное явление. Знаки, предупреждающие об искусственной неровности есть, а самих "лежачих полицейских" нет. Тем временем место это очень опасное. Водители, простояв на переезде, стремятся нагнать время, несутся, не снижая скорости даже на запрещающий сигнал светофора, а на этом перекрестке всегда много школьников.
НИНА ЛЕБЕДЕВА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ШКОЛЫ № 62:
«Очень часто видишь, когда водители пролетают на красный сигнал светофора. Даже не замечают, что дети. Обидно. Видят, что школа, дети, учителя идут и в этот момент они могут спокойно проехать на красный сигнал светофора».
АНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Искусственные неровности срезаны везде были и в настоящий момент, не смотря на принимаемые ГИБДД меры административного воздействия в отношении администрации города Кирова, данная проблема стоит на месте».
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