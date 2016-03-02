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Новости / Общество

У 62-ой школы пропали лежачие полицейские

Сегодня, 10:09 | Просмотров: 199 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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К нам в редакцию обратились жители Нововятского района и рассказали, что у школы номер 62 убрали лежачие полицейские. Автомобили на большой скорости проезжают регулируемый перекресток даже под запрещающий сигнал светофора и тем самым подвергают опасности пешеходов.

Приехав на место, наша съемочная группа обратила внимание на парадоксальное явление. Знаки, предупреждающие об искусственной неровности есть, а самих "лежачих полицейских" нет. Тем временем место это очень опасное. Водители, простояв на переезде, стремятся нагнать время, несутся, не снижая скорости даже на запрещающий сигнал светофора, а на этом перекрестке всегда много школьников.

У 62-ой школы пропали лежачие полицейскиеНИНА ЛЕБЕДЕВА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ШКОЛЫ № 62:
«Очень часто видишь, когда водители пролетают на красный сигнал светофора. Даже не замечают, что дети. Обидно. Видят, что школа, дети, учителя идут и в этот момент они могут спокойно проехать на красный сигнал светофора».
 
 
 
Как выяснилось дорожное полотно ремонтировали этим летом по программе "Безопасные и качественные дороги". Пункт - качественные выполнен на сто процентов, а вот о безопасности забили. Хотя согласно ГОСТ от 2006 года искусственные неровности на этом участке дороги должны быть в обязательном порядке.

У 62-ой школы пропали лежачие полицейскиеАНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Искусственные неровности срезаны везде были и в настоящий момент, не смотря на принимаемые ГИБДД меры административного воздействия в отношении администрации города Кирова, данная проблема стоит на месте».
 
 
Контроль за этой ситуацией со стороны ГИБДД будет продолжен, поскольку администрация города обязана выполнить предписания по установке искусственных неровностей. Мы будем следить за развитием событий.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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