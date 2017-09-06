На Центральном рынке появились социальные торговые места
Сегодня, 10:17 | Просмотров: 95 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Перекрёсток улиц Свободы и Милицейской - излюбленное место торговли садоводов-любителей. но дело в том, что такая торговля несанкционированная и подлежит административному наказанию в виде штрафа. Так вот для того чтобы полностью не лишать пенсионеров дополнительного заработка рядом с центральным рынком выделили специальное место».
Они оборудованы справа от центрального входа к рынку. Там есть всё необходимое для торговли столы, лавочки для продавцов. Всего 34 круглогодичных торговых места. А на территории рынка можно воспользоваться санузлом. Но пускают на социальные места не всех. Они предназначены специально для садоводов-любителей.
ВЛАДИМИР СУВОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК":
«Подойти сюда, обратиться в отдел организации торговли. Документ для того, чтобы встать на социальные места - это либо книжка садовода, либо справка о том, что есть личное подсобное хозяйство. У нас установлена минимальная цена, которая покрывает расходы по уборке этих мест 25 рублей».
Профессиональные продавцы платят за точно такое же место по соседству почти в 10 раз больше. И с удовольствием бы встали на социальные места. То что они оборудованы чуть в стороне от пешеходного потока их не смущает. У покупателя просто нужно сформировать привычку
НИКОЛАЙ ХОЛОДЬКО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Места достаточно замечательные, поскольку если на улице Милицейской будет порядок, никто не будет стоять, то естественно все покупатели будут заходить сюда».
А вот некоторые пенсионеры недовольны местом расположение торговых рядов. Мол на тротуаре людей больше. Оно и понятно, но весь вопрос в том, что торговать на пешеходных дорожках запрещено.
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Торговля продовольственными и непродовольственными товарами на улицах города запрещена. За исключением ярмарок, розничных рынков, которые утверждены постановлением администрации города. Тем не менее, мы видимы, что наши садоводы-пенсионеры на проходных местах, где трафик людей повыше пытаются продавать свою продукцию. Естественно это не улучшает облик города им самим неудобно».
Им приходиться сидеть на ящиках и коробках или вовсе стоять часами, что для пожилого человека явно не на пользу здоровью. Да и самой городской территории доставляется немало вреда.
«У нас идёт вытаптывание газонов, пешеходные ограждения используются для размещения своих товаров - их гнут. Развешивают объявления несанкционированные. Эту торговлю мы должны привести в цивилизованный вид».
Напомним, что административный штраф, предусмотренный за несанкционированную торговлю составляет 5000 рублей для физических лиц. Так что выгода от более проходимого места не идёт ни в какое сравнение с наказанием. Ещё один плюс от цивилизованной торговли для покупателей. На специальных местах не допустят торговлю некачественными или запрещёнными продуктами.
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