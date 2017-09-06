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Им приходиться сидеть на ящиках и коробках или вовсе стоять часами, что для пожилого человека явно не на пользу здоровью. Да и самой городской территории доставляется немало вреда.

Напомним, что административный штраф, предусмотренный за несанкционированную торговлю составляет 5000 рублей для физических лиц. Так что выгода от более проходимого места не идёт ни в какое сравнение с наказанием. Ещё один плюс от цивилизованной торговли для покупателей. На специальных местах не допустят торговлю некачественными или запрещёнными продуктами.

На Центральном рынке появились социальные торговые места. Главная задача этого нововведения - противодействие стихийной торговле на улицах, где и обвесить могут, и продать некачественный товар.Они оборудованы справа от центрального входа к рынку. Там есть всё необходимое для торговли столы, лавочки для продавцов. Всего 34 круглогодичных торговых места. А на территории рынка можно воспользоваться санузлом. Но пускают на социальные места не всех. Они предназначены специально для садоводов-любителей.Профессиональные продавцы платят за точно такое же место по соседству почти в 10 раз больше. И с удовольствием бы встали на социальные места. То что они оборудованы чуть в стороне от пешеходного потока их не смущает. У покупателя просто нужно сформировать привычкуА вот некоторые пенсионеры недовольны местом расположение торговых рядов. Мол на тротуаре людей больше. Оно и понятно, но весь вопрос в том, что торговать на пешеходных дорожках запрещено.Добавим, что такой же социальный торговый ряд из 22 мест имеется и на Октябрьском рынке, на улице Розы Люксембург, 86. Здесь есть и прилавки, и навесы, защищающие от дождя и снега.