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Сотрудники газовой службы и МЧС провели рейд по отключению некоторых абонентов от газоснабжения. Жители многоквартирных домов, отказавшиеся от договоров о техническом обслуживании внутриквартирного оборудования, рискуют остаться с неработающей плитой.Несколько простых движений специалиста и жители этой квартиры остаются без газа. Как долго семья с двумя детьми не сможет пользоваться плитой, зависит владельцев недвижимости. Несколько раз на этот адрес отправлялись уведомления о том, что необходимо заключить договор на техническое обслуживание.По закону наличие такого договора обязательно. И мы проводим системную работу по понуждению абонентов к заключению договора о техническом обслуживании. Мы как поставщик должны обеспечить безопасную поставку газа населению, соответственно, если население не может вписаться в рамки безопасности, мы обладаем полномочиями по приостановлению поставки газаПо статистике в Кировской области соответствующие договоры подписывают только 75% абонентов. Проверить состояние газопроводов в остальных квартирах у специалистов просто нет возможности. Насколько опасны неисправные системы подачи газа в многоквартирных домах, объяснять, казалось бы, не нужно. Однако, безопасность не всегда на первом месте у горожан.Увидев во дворе специалистов газовой компании, инспекторов МЧС и нашу съемочную группу многие жильцы, попавшие в список на отключение просто не открывали дверь квартир. В этой ситуации, инспекция сделать ничего не может. Однако, владельцы этих квартир должны понимать, что в следующий раз в дверь будут стучаться уже судебные приставы. Для тех, у кого проблемы с договорами нет, инспекторы МЧС напоминают и правила эксплуатации газового оборудования, как в многоквартирных домах, так и в частных.Помимо того, что газовые компании имеют право на отключение абонентов за отказ от подписания договора на обслуживание, нарушителям закона также грозит административное наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей.