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Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату Госдумы

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 119 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату Государственной думы. Эта проблема обсуждалась на приеме граждан в региональном штабе партии "Справедливая Россия".
 
 
Путь длиною в тридцать лет заставляют проходить заново. Людмила Богданова долгое время стоит в очереди на квартиру. Но кировчанку требуют встать в очередь заново. А также заставляют вносить платежи за содержание жилья, которые по договору ссуды имущества, она оплачивать не должна. С этой несправедливостью Людмила Германовна пришла к депутату Госдумы Вадиму Белоусову.

- Визитом я очень довольна, большое спасибо хочу сказать.

Белоусов обещал помочь. Отметим, ранее Людмила Богданова обошла множество инстанций, но в отличие от приемной депутата, понимания не встретила. Еще одна кировчанка Людмила Мамаева пожаловалась депутату Госдумы на управляющую компанию Октябрьского района, которая ранее обслуживала дом 113 по улице Пятницкой. Еще в 2014 году жильцы расторгли с ней договор. Но даже после этого, организация продолжила выставлять собственникам квитанции за не оказанные услуги.

Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату ГосдумыЛЮДМИЛА МАМАЕВА:
«В этом году нас ввели в компьютер, как должников. В результате нам перестали платить льготы, как ветеранам труда, один участник боевых действий – Чечня».

Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату ГосдумыВАДИМ БЕЛОУСОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ:
«Во многих регионах это вплоть до возбуждения уголовного дела по статье мошенничество, когда с людей берут двойной платеж. Есть закон, по которому человек обязан заплатить, он заплатил, а потом выставляется еще одна платежка – это противозаконно. Мы будем действовать вплоть до того, что будем обращаться в правоохранительные органы для возбуждения дела, если вопрос не будет решен в текущем порядке».

В этот день депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия" поступило четыре обращения. Люди жаловались преимущественно на коммунальщиков. Вадим Белоусов отметил, что решить озвученные вопросы удастся с высокой степенью вероятности.

ВАДИМ БЕЛОУСОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ:
«Да продуктивной, я думаю, что мы сможем помочь, я как депутат, по партийной линии, сможем помочь людям».

Отметим, что кроме Кировской Вадим Белоусов курирует Тамбовскую область, а также Удмуртию.


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