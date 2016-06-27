Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату Госдумы

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Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату Государственной думы. Эта проблема обсуждалась на приеме граждан в региональном штабе партии "Справедливая Россия".Путь длиною в тридцать лет заставляют проходить заново. Людмила Богданова долгое время стоит в очереди на квартиру. Но кировчанку требуют встать в очередь заново. А также заставляют вносить платежи за содержание жилья, которые по договору ссуды имущества, она оплачивать не должна. С этой несправедливостью Людмила Германовна пришла к депутату Госдумы Вадиму Белоусову.Белоусов обещал помочь. Отметим, ранее Людмила Богданова обошла множество инстанций, но в отличие от приемной депутата, понимания не встретила. Еще одна кировчанка Людмила Мамаева пожаловалась депутату Госдумы на управляющую компанию Октябрьского района, которая ранее обслуживала дом 113 по улице Пятницкой. Еще в 2014 году жильцы расторгли с ней договор. Но даже после этого, организация продолжила выставлять собственникам квитанции за не оказанные услуги.В этот день депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия" поступило четыре обращения. Люди жаловались преимущественно на коммунальщиков. Вадим Белоусов отметил, что решить озвученные вопросы удастся с высокой степенью вероятности.Отметим, что кроме Кировской Вадим Белоусов курирует Тамбовскую область, а также Удмуртию.