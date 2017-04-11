В Кировской области пройдет прямая линия по качеству детских товаров

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С 4 по 18 декабря в Кировской области будут работать «горячие линии» Управления Роспотребнадзора по Кировской области по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков.Кировчане смогут получить консультации специалистов по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.Вопросы будут приниматься по телефону Управления Роспотребнадзора по Кировской области +7 (8332) 40-67-24 ежедневно с 10.00 до 12.00 часов (кроме выходных и праздничных дней) и в Территориальных отделах:1. Территориальный отдел Управления в Вятскополянском районе: (83334) 2-36-95 (Вятские Поляны, ул. Лермонтова, 17-а);2. Территориальный отдел в Кирово-Чепецком районе: (83361) 4-31-16 (Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, 3-а);3. Территориальный отдел в Котельничском районе: (83342) 4-11-41 (Котельнич, ул. Луначарского, 46);4. Территориальный отдел в Слободском районе: (83362) 4-12-06 (Слободской, улица Советская, 96);5. Территориальный отдел в Советском районе: (83375) 2-25-01 (Советск, улица Кирова, дом 1);6. Территориальный отдел в Уржумском районе: (83363) 2-14-79 (Уржум, улица Советская, дом 41);7. Территориальный отдел Управления в Юрьянском районе: (83366) 2-13-96 (поселок Юрья, улица Кооперативная, дом 35).