Жилье для ребенка-инвалида в поселке Торфяном

Поделиться новостью:

Ровно год назад в нашей программе мы рассказали о проблемах семьи Щербининых из поселка Торфяного Оричевского района. Родители с тремя детьми, один из которых тяжело болен, добивались предоставления благоустроенного жилья. Спустя год квартирный вопрос так и остается нерешенным.Отсюда Щербинины переехали на съемную квартиру еще в августе. Приобретая "однушку", были счастливы. И даже не задумывались, как квартира в деревянном доме 56-го года постройки может подходить под материнский капитал. Но документы были в порядке, а хороший ремонт скрывал все недостатки. Однако, после дождей все затопило, потом обнаружились трещины в полу и на стене. А потолок на кухне и вовсе посыпался.Единственная хорошая новость - срок расселения из аварийного дома передвинулся с 24-го на 20-й год, но ведь и до него дожить надо.Старшая дочка Саша заболела неожиданно. Многочисленные обследования в Москве, страшный диагноз, внезапное ухудшение состояния и сложная операция. Редкое воспалительное заболевание головного мозга привело к атрофии одного полушария и параличу правой стороны тела. Но родные не сдаются, как и сама девочка. Хоть и медленно, но сама читает о приключениях героев "Волшебника Изумрудного города".В декабре Сашу вновь ждет обследование и корректировка лечения. А затем придется съезжать из съемной квартиры, которую хозяева решили продать. И вопрос о том, когда многодетной семье с ребенком-инвалидом предоставят благоустроенное жилье, остается открытым.