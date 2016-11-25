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Жилье для ребенка-инвалида в поселке Торфяном

Сегодня, 10:06 | Просмотров: 110 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Ровно год назад в нашей программе мы рассказали о проблемах семьи Щербининых из поселка Торфяного Оричевского района. Родители с тремя детьми, один из которых тяжело болен, добивались предоставления благоустроенного жилья. Спустя год квартирный вопрос так и остается нерешенным.

Отсюда Щербинины переехали на съемную квартиру еще в августе. Приобретая "однушку", были счастливы. И даже не задумывались, как квартира в деревянном доме 56-го года постройки может подходить под материнский капитал. Но документы были в порядке, а хороший ремонт скрывал все недостатки. Однако, после дождей все затопило, потом обнаружились трещины в полу и на стене. А потолок на кухне и вовсе посыпался.

Жилье для ребенка-инвалида в поселке ТорфяномАННА ЩЕРБИНИНА:
«Когда была прямая линия с Президентом, я написала обращение, после этого к нам приезжали из администрации района из социальной службы, фотографировали ту квартиру, должны были отправить по поводу нас документы в Правительство Кировской области, это было еще в конце лета, в августе, тишина...».

Единственная хорошая новость - срок расселения из аварийного дома передвинулся с 24-го на 20-й год, но ведь и до него дожить надо.

АННА ЩЕРБИНИНА:
«Из правительства, из министерства строительства и ЖКХ пришло письмо, что рассматриваются варианты переселения вас в какое-нибудь маневренное жилье по району, а в Торфяном есть только одна квартира - Юбилейная, 5, кв. 4, общая площадь 16 кв. м, вот из ОНФ говорят - вам предлагали квартиру, а я говорю - вы мне предлагаете с тремя детьми, одна из которых инвалид, а вторая еще маленькая переселиться на 16 кв. м?».

Старшая дочка Саша заболела неожиданно. Многочисленные обследования в Москве, страшный диагноз, внезапное ухудшение состояния и сложная операция. Редкое воспалительное заболевание головного мозга привело к атрофии одного полушария и параличу правой стороны тела. Но родные не сдаются, как и сама девочка. Хоть и медленно, но сама читает о приключениях героев "Волшебника Изумрудного города".

Жилье для ребенка-инвалида в поселке ТорфяномСАША ЩЕРБИНИНА:
«Элли, Тотошка, Пугало, Железный дровосек».

В декабре Сашу вновь ждет обследование и корректировка лечения. А затем придется съезжать из съемной квартиры, которую хозяева решили продать. И вопрос о том, когда многодетной семье с ребенком-инвалидом предоставят благоустроенное жилье, остается открытым.


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