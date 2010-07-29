Уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин побывал в СИЗО № 2
Сегодня, 10:12 | Просмотров: 139 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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- Все отлично, кормят, на завтрак каша была с маслом и хлебом.
В следственном изоляторе номер два временно содержатся не только взрослые, но и подростки. Сейчас их здесь двенадцать. У них разный статус - подозреваемые, обвиняемые, осужденные, но для всех организованы одинаковые условия.
МАКСИМ ШЕВЕЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СИЗО № 2:
«Содержатся отдельно от других категорий. Для них выделен режимный корпус, там проводится учебно-воспитательная работа с несовершеннолетними».
Владимир Шабардин в СИЗО не впервые. Уполномоченный по правам ребенка хорошо знает, какие проблемы у ребят могут возникнуть. Как правило, с условиями пребывания и с питанием все в порядке. Но вот с организацией учебного процесса были сложности. Связано это с тем, что из-за пробелов в Законодательстве, УФСИН не мог заключить официальное соглашение со школой. Сейчас ситуация изменилась.
ДМИТРИЙ СИДОРЕНКО, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СИЗО № 2:
- Образовательный процесс как организован?
- В соответствии с договором с вечерней школой Кирово-Чепецка. Учебные занятия происходят практически ежедневно. Днем с несовершеннолетними, вечером с отрядом хозобеспечения.
Классы, в которых занимаются подростки, похожи на школьные: доска, парты, учебники - все как обычно. Только занятия проходят за железной дверью и под пристальным взглядом воспитателя. Впрочем, как говорят педагоги, кто хочет учиться, тот учится. В классе по 2-3 человека, практически индивидуальный урок.
- У вас есть представление о том, с каким уровнем знаний приходят ребята?
- Мы их тестируем, у нас есть контрольные, итоговые контрольные есть.
В следственном изоляторе подростки находятся, как правило, от 3 до 6 месяцев. Все, что они проходят на уроках в СИЗО фиксируется в личной характеристике и в дневнике ученика.
- ЕГЭ собираешься сдавать?
- Нет, я скоро выхожу. Пойду на профессию учиться.
- 11 не будешь заканчивать?
- Нет.
ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У многих есть желание заниматься и сдать выпускные экзамены. То время, которое они здесь находятся не должно пройти даром. Мы знаем, что кто-то здесь между колониями, кто-то только пойдет в колонию».
Как правило, несовершеннолетние осужденные из Кировской области отбывают наказание в Ижевской воспитательной колонии, там для них так же организован образовательный процесс. Кроме того, после освобождения, при желании у ребят есть возможность закончить одиннадцать классов в вечерней школе Кирова.
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