Уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин побывал в СИЗО № 2

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Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин побывал в СИЗО номер 2. Омбудсмен посмотрел условия содержания несовершеннолетних правонарушителей и проверил, как для них организован учебный процесс.В следственном изоляторе номер два временно содержатся не только взрослые, но и подростки. Сейчас их здесь двенадцать. У них разный статус - подозреваемые, обвиняемые, осужденные, но для всех организованы одинаковые условия.Владимир Шабардин в СИЗО не впервые. Уполномоченный по правам ребенка хорошо знает, какие проблемы у ребят могут возникнуть. Как правило, с условиями пребывания и с питанием все в порядке. Но вот с организацией учебного процесса были сложности. Связано это с тем, что из-за пробелов в Законодательстве, УФСИН не мог заключить официальное соглашение со школой. Сейчас ситуация изменилась.Классы, в которых занимаются подростки, похожи на школьные: доска, парты, учебники - все как обычно. Только занятия проходят за железной дверью и под пристальным взглядом воспитателя. Впрочем, как говорят педагоги, кто хочет учиться, тот учится. В классе по 2-3 человека, практически индивидуальный урок.В следственном изоляторе подростки находятся, как правило, от 3 до 6 месяцев. Все, что они проходят на уроках в СИЗО фиксируется в личной характеристике и в дневнике ученика.Как правило, несовершеннолетние осужденные из Кировской области отбывают наказание в Ижевской воспитательной колонии, там для них так же организован образовательный процесс. Кроме того, после освобождения, при желании у ребят есть возможность закончить одиннадцать классов в вечерней школе Кирова.